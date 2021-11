https://mundo.sputniknews.com/20211127/que-ocurre-tras-aparear-una-hembra-de-pato-chileno-con-uno-filipino-1118716410.html

¿Qué ocurre tras aparear una hembra de pato chileno con uno filipino?

Los ornitólogos han descrito un caso inusual de hibridación entre dos especies de patos. Una hembra de pato silbón chileno y un macho de pato real filipino... 27.11.2021, Sputnik Mundo

Los machos y las hembras de muchas especies de aves se diferencian mucho entre sí. Los machos suelen ser (aunque no siempre) más brillantes y grandes, ya que necesitan ganarse el interés de las posibles parejas y mantener a los rivales en vilo.Las hembras tienen una coloración modesta para evitar atraer la atención innecesaria de los depredadores durante la incubación y la cría. Como ejemplo de este dimorfismo sexual se puede citar al ánade real (Anas platyrhynchos). El macho de esta especie tiene la cabeza verde brillante y el cuerpo gris claro, mientras que el plumaje de la hembra es parduzco con numerosos moteados.Sin embargo, algunos parientes del ánade real han abandonado el dimorfismo sexual. En estas especies de patos, ambos sexos han adquirido la misma coloración, ya sea brillante como en los machos o modesta como en las hembras. Todavía no están del todo claros los mecanismos que impulsan este cambio evolutivo.El ornitólogo Jente Ottenburghs de la Universidad y Centro de Investigación de Wageningen, y el propietario del centro de cría de aves acuáticas, Jan Harteman, describen un caso insólito que aporta nuevos conocimientos sobre el problema.En 2020, se formó una pareja híbrida de patos en el vivero Hartemann: una hembra de pato silbón chileno (Anas Mareca sibilatrix) eligió como pareja a un macho de pato real filipino (Anas luzonica). En la naturaleza no habrían tenido ocasión de encontrarse: el pato silvestre chileno se encuentra en el sur de Sudamérica, mientras que los ánades reales filipinos, como su nombre indica, se encuentran en el archipiélago filipino y en algunas islas vecinas.La pareja produjo ocho huevos, de los que nacieron cuatro patitos, dos hembras y dos machos. El personal del vivero se ocupó de ellos.Ambas especies parentales han rechazado el dimorfismo sexual: las palomas chilenas tienen ambos sexos de colores brillantes (sus cabezas tienen una mancha de plumaje verde y sus pechos son rayados), mientras que los ánades reales filipinos son de colores modestos (el tono general de su plumaje es marrón grisáceo y sus cabezas son rojizas con un capuchón oscuro).Sin embargo, en los ejemplares híbridos, los machos se distinguen bien de las hembras. Los primeros tienen rayas verdes en la cabeza, similares a las características de las palomas chilenas; los segundos se parecen más bien a los ánades reales filipinos.Según estudios anteriores, la hormona femenina estrógenos es la responsable de las diferencias de sexo en la coloración de los patos. La coloración estándar de estas aves es brillante, como la de los machos. En las hembras, sin embargo, las altas concentraciones de estrógenos dirigen el desarrollo en una dirección diferente, coloreando su plumaje con modestos colores de camuflaje.Cuando los investigadores extirparon las glándulas sexuales de los ánades reales, estos conservaron su coloración habitual, mientras que las hembras se volvieron brillantes como los machos tras la misma operación. Y si se administra una inyección de estrógenos a un macho durante la muda, desarrollará una modesta coloración.La pérdida de dimorfismo sexual en los patos está probablemente relacionada con las diferencias en los niveles hormonales. Para las especies en las que ambos sexos son brillantes, es probable la supresión de la síntesis de estrógenos tanto en los machos como en las hembras.Por el contrario, si los patos machos y hembras son igual de modestos, los estrógenos se producen en ambos sexos. Ottenbürgs y Hartemann sugieren que los patos sin dimorfismo sexual han adquirido genes reguladores que controlan el metabolismo de los estrógenos.La presencia de dimorfismo sexual en la descendencia de dos especies de patos sin dimorfismo sexual indica que estos genes pueden estar localizados en los cromosomas sexuales. El estudio de los individuos híbridos, como los que aparecieron en el vivero de Jan Harteman, ayudará a determinar cuáles son esos genes y dónde se encuentran exactamente.Los resultados del estudio se publican en un artículo para la revista Ecology and Evolution.

