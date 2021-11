https://mundo.sputniknews.com/20211127/panorama-electoral-de-honduras-corrupcion-juicios-e-irregularidades-1118728834.html

Panorama electoral de Honduras: corrupción, juicios e irregularidades

Panorama electoral de Honduras: corrupción, juicios e irregularidades

Las pasadas elecciones generales en Honduras y las protestas generadas tras la difusión de los resultados en 2017, sumado a las irregularidades denunciadas... 27.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-27T21:50+0000

2021-11-27T21:50+0000

2021-11-27T21:50+0000

américa latina

honduras

elecciones generales en honduras (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1118728809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b3e5a38c807fd5a7bc2122569dc813b2.jpg

Giorgio Trucchi, periodista italiano en Centroamérica y analista político, advirtió a Sputnik sobre lo que está en juego durante el sufragio de este 2021: "no hablamos solamente de la presidencia del país, también resultará electa la legislatura encargada de la designación de un nuevo fiscal general y la Corte Suprema".¿Qué significa esto? El actual presidente Juan Orlando Hernández recibió serias acusaciones durante un juicio celebrado el pasado mes de marzo en Nueva York, Estados Unidos, algunas de ellas vinculadas a la adquisición de maletines llenos de dinero, reuniones clandestinas con narcotraficantes y una presunta inversión en un laboratorio de cocaína.El tribunal federal le impugnó también una supuesta promesa de inundar el territorio norteamericano con drogas, durante su postulación al cargo más alto del país en 2013, denuncias que ha negado el mandatario desde sus redes sociales pero que pesan sobre su nombre y revelan el panorama de corrupción presente."Su propio hermano Antonio Hernández, fue condenado también en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Si bien Juan Orlando aseguró que dejará el puesto, algunos informes y analistas sugieren que busca actualmente las formas de protegerse de un posible proceso judicial por la misma causa", comunicó el experto.Incluso, el propio candidato del gobernante Partido Nacional, Nasry Asfura, tiene una pesada carga de delitos sobre sus hombros: es uno de los 600 nombres de la lista de los Papeles de Pandora, investigación sobre "secretos financieros" difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el pasado 3 de octubre.Sumado a ello, es investigado también por la probable malversación de 700.000 dólares de fondos municipales, durante su labor como alcalde de Tegucigalpa. No obstante, tiene el compromiso político, refiere Trucchi, de proteger a Hernández si recibe el voto favorable de la mayoría de los 5 000 000 de hondureños contemplados en el padrón electoral.Trucchi aludió, por ejemplo, a la entrega reciente de un bono otorgado por el gobierno para la adquisición de insumos básicos que, a su juicio, no será suficiente para ganar electores, "ellos saben el desastre que representaría otro año del partido Nacional y tienen muy reciente el mal manejo a la pandemia Covid-19 y la incapacidad de Hernández frente al impacto de los huracanes Eta e Iota"Los políticos se enriquecieron, puntualizó el experto, hasta con el dinero enviado por organismos internacionales, destinados a la compra de hospitales móviles y medicamentos para el enfrentamiento a la crisis epidemiológica y, si al menos 60% de los convidados acude a las urnas, "Libertad y Refundación con la candidatura de Xiomara Castro tienen posibilidades".Irregularidades en las elecciones de 2021Agrupaciones políticas y grupos defensores de los Derechos Humanos denunciaron el 10 de noviembre último, irregularidades como fraude, represión y militarización y, desde el movimiento Mesa Once de Diálogo Alterno, surgido tras las protestas de 2018 y 2019, demandaron a los ciudadanos la participación masiva para enfrentar el abstencionismo promovido por Hernández.El Copinh, organización del pueblo indígena Lenca en Honduras, fundada y liderada por Berta Cáceres hasta su asesinato en 2016, refirió en un comunicado que pese a "ciertas reformas propiciadas por las protestas ciudadanas contra el fraude electoral de 2017 (…)", hoy no hay garantía de transparencia, ni de resguardo de los resultados electorales.También, el Foro Hondureño de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, alertó por medio de un comunicado sobre la existencia de una situación de incertidumbre, ante la ausencia de reformas electorales que garanticen los resultados de la elección de autoridades nacionales, legislativas y municipales para el período 2022-2026.El propio foro advirtió una falta de información del Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por un representante del Partido Nacional Kelvin Fabricio Aguirre, respecto a las compras, contrataciones y gastos durante los últimos meses y la falta de comprobación del funcionamiento de los equipos biométricos.Sumado a ello, el CNE, responsable de la organización de los comicios y la declaración de los resultados, y el Tribunal de Justicia Electoral, encargado de la resolución de posibles disputas durante el conteo de votos, están compuestos por miembros de los tres principales partidos (Nacional, Liberal y Libertad y Refundación) y carecen de mecanismos de solución ante una posible imputación del cómputo.Este domingo, los hondureños acudirán desde las 7.00 (hora local) hacia los 5.755 centros de votación habilitados para el ejercicio del sufragio, en el contexto de unos comicios que se prevé, serán los más concurridos desde el retorno a la democracia en la década de 1980 y el número 11 en los últimos 40 años, cinco ganados por el partido Nacional y cinco por el Liberal.El proceso de 2021 aparece empañado por la muerte de 10. 400 hondureños víctimas del COVID-19 y la acumulación, desde los primeros casos en 2020, de casi 400. mil personas contagiadas; unido a la vigencia de una nueva tarjeta de identidad y la aplicación de costosa tecnología en la transmisión de los resultados para un país con más de 70% de pobreza.Si bien el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras, facultadas con la custodia y traslado del material electoral, anunciaron la entrega exitosa de las maletas y documentos en 14 departamentos, la transportación prevista según el cronograma para el lunes pasado, comenzó un día después por problemas, aún no informados por las autoridades.Eso determinó que aún el sábado, horas antes de las elecciones, restaran las 3.402 valijas correspondientes a los departamentos como Valle, La Paz y Choluteca y de 2.400 impresoras multifuncionales, que arribaron al país el jueves, como parte de los kits tecnológicos necesarios para el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares.

https://mundo.sputniknews.com/20211127/expresidente-zelaya-niega-que-izquierda-hondurena-busque-confrontacion-electoral-1118728494.html

https://mundo.sputniknews.com/20211127/largas-filas-en-honduras-para-recoger-de-ultima-hora-documento-que-permita-votar-1118728661.html

https://mundo.sputniknews.com/20211127/honduras-va-a-las-urnas-con-la-eterna-ilusion-de-superar-viejos-problemas-1118723805.html

https://mundo.sputniknews.com/20211119/elecciones-en-honduras-entre-el-continuismo-y-la-democracia-participativa-1118414282.html

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

honduras, elecciones generales en honduras (2021)