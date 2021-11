https://mundo.sputniknews.com/20211127/los-hijos-de-maradona-le-responden-a-ceci-nuestro-padre-no-estaba-en-condiciones-de-decidir--1118730018.html

Los hijos de Maradona le responden a Ceci: "Nuestro padre no estaba en condiciones de decidir"

Los hijos de Maradona le responden a Ceci: "Nuestro padre no estaba en condiciones de decidir"

Los cinco hijos del fallecido Diego Armando Maradona, legítimos herederos del astro del fútbol, respondieron al italiano amigo y socio de su padre, Stefano... 27.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-27T23:43+0000

2021-11-27T23:43+0000

2021-11-27T23:53+0000

américa latina

sociedad

⚽ deportes

italia

argentina

diego maradona

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1093633469_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67490fbc4317345d68a23b3660bb7126.jpg

Los herederos recuerdan que el contrato firmado entre Maradona y Ceci por los derechos de la imagen del exfutbolista fue firmado en agosto de 2020, dos meses antes del fallecimiento de su padre, "cuando claramente no estaba en condiciones de decidir un hecho económico tan trascendente".En la entrevista que Ceci brindó a Sputnik en la ciudad de Nápoles a un año de la muerte del ídolo argentino, el italiano justificó la firma de ese contrato con un Diego deteriorado alegando que era la renovación de contratos previos: "¡Ese fue el último [contrato]! Hubo muchos antes. Se firmó a distancia porque yo no podía ir a Argentina, por la pandemia. El contrato por la mano es de 2019. Los derechos de la imagen se firmaron el 15 de julio de 2015, renovable en cinco años: julio 2020. A los meses renovamos ese contrato".Los legítimos herederos aseguran en el comunicado de este 27 de noviembre que dicho contrato fue rescindido tras haber sido incumplido tanto por Ceci como por el abogado de Maradona, el argentino Matías Morla."El propio contrato está sujeto a la ley y jurisdicción argentina y el derecho argentino establece (...) que la persona que hubiera cedido sus derechos de imagen puede revocarlos en cualquier momento y libremente", sostiene el comunicado conjunto."Si bien nuestro padre falleció, los titulares de dichos derechos de imagen, nombre y pseudónimos pertenecen legalmente a sus hijos. Y es nuestra voluntad, la cual comunicamos y por este acto ratificamos es rescindir definitiva y totalmente dicho contrato", concluye el texto.Los hijos advierten que Ceci incurre en un delito que prevé hasta seis años de prisión. El comunicado fue publicado en las historias de las cuentas oficiales de Instragram de Maradona —administrada por una agencia de comunicación— y las de sus hijos.A Sputnik, Ceci comentó que los herederos le habían propuesto renegociar el contrato: "Tengo un Ferrari, me querían dar un Fiat, para que te des cuenta. Y eso que tengo todo firmado por Maradona, voluntad de Maradona, por escribano. Les contesté que prefería ir a juicio. Yo tengo plata. El problema es de ellos que no tienen dinero. Si me sacan los derechos de la imagen, me sacan el chip de mi cerebro. La mitad de mi vida la compartí con Maradona". Pese a la batalla judicial, aseguró: "Yo no busco plata".En la entrevista, Ceci reconoció que Diego Maradona le decía: "Cuando no esté yo, ¿sabes cuánto duras vos? 30 segundos. ¡Te van a sacar a patadas en el culo! ¡Tenés suerte que estoy yo!".

https://mundo.sputniknews.com/20211125/stefano-ceci-de-fan-a-socio-de-maradona-todos-estabamos-con-menores-de-edad-1118632483.html

italia

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, ⚽ deportes, italia, argentina, diego maradona