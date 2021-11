https://mundo.sputniknews.com/20211127/latinoamerica-fracturada-por-su-dilema-ontologico-entre-eeuu-y-china-1118720764.html

Latinoamérica, fracturada por su dilema ontológico entre EEUU y China

Lamentablemente es un espejismo la 'integración' latinoamericana que hoy se encuentra fracturada geoeconómica y geopolíticamente en tres pedazos... 27.11.2021, Sputnik Mundo

hermenéutica geopolítica

Desde el punto de vista geoeconómico se pudiera aducir, con base al más reciente PIB (Producto Interno Bruto), que existe una marcada división de varias regiones de Latinoamérica —650 millones de habitantes, PIB de 4.98 billones de dólares, superficie de un poco más de 20 millones de km²— con varios niveles respectivos muy apartados.En primer lugar, viene el indiscutible e indisputable gigante brasileño en términos de PIB con 1,65 billones de dólares, 213 millones de habitantes y una superficie de 8.5 millones de km². ¡Un nivel apabullante!En segundo nivel viene México —PIB de 1.29 billones, superficie de dos millones de km², y casi 129 millones habitantes, sin contar los entre 35 y 60 millones de mexicanos en EEUU: subreportados por la discriminativa Oficina del Censo de EEUU— que se debate entre la realidad geoeconómica de su pertenencia al concepto 'Norteamerica' del Woodrow Wilson Center y del centro neoliberal del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) en su asociación con EEUU y Canadá mediante el T-MEC (que excluye a China), no se diga la cobertura militar nuclear geopolítica del Comando Norte de EEUU/Canadá/Puerto Rico/Bahamas, y su reciente cosmogonía ontológica del CELAC, notablemente contradictoria, que coquetea con China y colisiona con la OEA de EEUU/Canadá.De acuerdo a la nivelación economicista del PIB, en tercer lugar, vienen Argentina y Colombia, en cuarto lugar, Chile y Perú, el quinto lugar lo ostentan Venezuela, Ecuador y Bolivia, el sexto lugar lo constituye Centroamérica y el séptimo lugar el Caribe, donde descuellan Cuba, República Dominicana, etc.Destaca la desnivelación aparatosa de mínimamente en siete pisos de Latinoamérica.Vale la pena destacar los bastiones anglosajones de los paraísos fiscales globales, primordialmente en el Caribe.Cuando se analiza Latinoamérica y el Caribe, destaca en primer lugar Bahamas, que goza de la cobertura del Comando Norte, con 27.440 dólares per cápita, seguida por los escandalosos paraísos fiscales especializados en el blanqueo: Barbados con 16.110 Trinidad y Tobago con 15.350, Uruguay (miembro del Mercosur) con 16.970, Saint Kitts y Nevis con 16.920, Antigua y Barbuda con 14.120, Panamá (donde EEUU ostenta una base militar) con 13.860, Chile con 16.800 y Costa Rica con 11.860: en su totalidad otrora aliados indefectibles del monroísmo financierista.El PIB per cápita de los paraísos fiscales aludidos destaca aún más cuando se compara con el gigante brasileño con un raquítico PIB per cápita de 7.740 dólares y México, segunda potencia latinoamericana, con 9.970 dólares.Cabe señalar que EEUU y Canadá, dos miembros de 'Norteamérica' sin México (con unos dos millones de km²) ostentan 19,1 millones de km².Se pudiera aducir que a nivel jerárquico existe una correlación entre el PIB nominal de un país con su tamaño territorial, y su número de habitantes, con la excepción relativa de Canadá que cuenta con 9,9 millones de km­² y 38,2 millones de habitantes.En síntesis, Norteamérica —сon 129 millones de mexicanos (sin contar a los mexicanos en EEUU y Canadá), 330 millones de estadounidenses y 38,1 millones de canadienses— totalizan 497,1 millones de habitantes que, con los entre 30 y 60 millones de mexicanos en EEUU, alcanzarían entre 527 y 557 millones de habitantes.Ahora bien: 'Norteamérica' condensa y concentra una enorme riqueza a escala global, no se diga en el continente americano: 26,25 billones de dólares: EEUU 22,94 billones, Canadá 2,02 billones y México 1,29 billones. La disparidad interna de 'Norteamérica' es colosal.Resulta y resalta que la población de Sudamérica es muy cercana al número de Norteamérica, mientras que a nivel geoeconómico, Norteamérica representa ocho veces el PIB de Sudamérica.En cuanto a la tercera región, Centroamérica, que hoy se disputan EEUU y China, ostenta una población de 47.5 millones, un territorio de 521,876 km² y un PIB nominal total de 361.780 millones de dólares desglosados de mayor a menor: Guatemala 83.310 millones, Costa Rica 61.460 millones, el paraíso fiscal Panamá 60.120 millones, El Salvador 27.670 millones, Honduras 26.330 millones y el paraíso fiscal Belice 1.910 millones.Desde el año 2012 ya se empezaba a plasmar la penetración china en Latinoamérica, como demostré en mi libro China irrumpe en Latinoamérica ¿dragón o panda?En tan solo una generación, China ha irrumpido de forma espectacular, especialmente en Suramérica. Con el arranque del siglo XIX, y a un año antes de su ingreso a la OMC, China solamente tenía una presencia casi simbólica en Paraguay (Daily Mail; 19.10.21).Ya en 2019 las inversiones chinas superaban las de EEUU, primordialmente en Suramérica, con excepción de Colombia —su verdadera base militar bioceánica donde ostenta entre ocho y nueve bases militares —, además de Ecuador, Guyana, Guyana Francesa y Surinam.El rotativo británico Daily Mail apunta que "China se apodera del patio trasero de EEUU" y "cómo Pekín ha invertido 140.000 millones en puertos, carreteras y plantas eléctricas en Latinoamérica y el Caribe, conforme Cuba firma un nuevo acuerdo energético, mientras la influencia de EEUU se desvanece".Así, "China ha incrementado rápidamente su comercio en la región al pasar de 12.000 millones de dólares en el año 2000 a 315.000 millones en 2020".Daily Mail cita "diplomáticos" anónimos que "advierten que EEUU se está rindiendo sin combatir".Cabe señalar que mientras EEUU ideologiza sus inversiones salpicadas de anatemas, exorcismos, sanciones y bloqueos contra sus enemigos regionales —en particular todo aquello que huela al ALBA chavista: Cuba, Nicaragua, Venezuela, etc. —, China es exageradamente pragmática e invierte simultáneamente sin importarle las ideologías imperantes y sin pretender a cambios de regímenes en la pinochetista neoliberal Chile y la comunista castrista Cuba, por lo que no hay que asombrarse de su exitosa penetración cada vez más vibrante e intensa en Sudamérica, mientras es excluida en Norteamérica donde EEUU se ha parapetado anhelando un inviable "neomonroísmo tabasqueño": inoperante en el siglo XIX cuando hasta su gran aliado Uruguay proyecta concertar un acuerdo de libre comercio con China que ha puesto en riesgo la implosión del Mercosur con las reticencias conspicuas de Argentina, mientras Brasil y Paraguay guardan un estratégico silencio.Daily Mail destaca el "poderío (sic) económico de China en Latinoamérica y el Caribe con inversiones de 59,99 millones de dólares en Venezuela; 33,99 millones Brasil, 17,73 millones en Ecuador, 16,53 millones en Argentina, 4,53 millones en Bolivia, 233 millones en Cuba", etc.Tampoco se puede soslayar la explosividad de las exportaciones de Suramérica a China, que han crecido en forma exponencial a partir del 2016, mientras que las exportaciones de México, Centroamérica y el Caribe a EEUU se mantienen mediocremente estancada, según datos de UNCTAD.¿Incorporará la Ruta de la Seda marítima de China a Suramérica, como ya alcanzó a África, cuando Norteamérica se ha encapsulado?LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

