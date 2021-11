https://mundo.sputniknews.com/20211126/resultados-de-comicios-en-venezuela-reflejan-rechazo-hacia-la-oposicion-1118671226.html

Resultados de comicios en Venezuela reflejan rechazo hacia la oposición

Resultados de comicios en Venezuela reflejan rechazo hacia la oposición

CARACAS (Sputnik) — Los gobiernos de EEUU, Canadá y de países europeos cuestionan las elecciones en Venezuela porque no quieren entender que los ciudadanos de... 26.11.2021

Estados Unidos, España, Reino Unido y Canadá criticaron las elecciones venezolanas, tras considerar que "no cumplieron expectativas democráticas" y "que estuvieron muy por debajo de los estándares requeridos".En los comicios del domingo, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ganó 19 de las 23 gobernaciones y la oposición tres.Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha adjudicado la gobernación del estado Barinas (oeste).En el primer boletín que emitió el CNE en la madrugada del lunes, ese organismo había dado como ganador al candidato del Psuv Argenis Chávez, con 37,05%, seguido por Freddy Superlano de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con 36,79% de los votos.Sin embargo, en el segundo boletín no adjudicó esa gobernación a ninguno de los dos candidatos.Además, el Psuv ganó 205 alcaldías de las 335 que se disputaron en las elecciones regionales y municipales.ObservadoresA juicio de Tajeldine, la única diferencia en estos comicios fue la presencia de observadores internacionales, pues dijo que las elecciones en este país se han caracterizado por ser transparentes.Luego de 15 años, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas (ONU), y el Centro Carter observaron las elecciones venezolanas.Además, unos 300 observadores internacionales de más de 50 países presenciaron estos comicios.De acuerdo con el informe preliminar que presentó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, las elecciones regionales tuvieron mejores condiciones que procesos anteriores, debido entre otras cosas a la participación de la oposición y a la reforma del Consejo Nacional Electoral.En total, 146 veedores europeos visitaron 665 centros de votación, que se traducen en 1.318 mesas electorales.Tajeldine indicó que la UE verificó que los comicios venezolanos son transparentes.Por su parte, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) señaló en su informe que el proceso electoral "cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional especialmente en las áreas de auditorías".Asimismo, la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad afirmó que el sistema electoral de Venezuela "es confiable y garantiza la decisión de cada votante".De acuerdo con el CNE, la participación en las elecciones fue de 42,6%.

