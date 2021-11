https://mundo.sputniknews.com/20211126/reportan-disturbios-y-cierres-de-vias-en-sur-de-bogota-tras-jornada-de-protestas-pacificas-1118674580.html

Reportan disturbios y cierres de vías en sur de Bogotá tras jornada de protestas pacíficas

BOGOTÁ (Sputnik) — Bogotá registraba en la noche del 25 de noviembre una serie de bloqueos de vías y enfrentamientos entre jóvenes y agentes de la policía en... 26.11.2021, Sputnik Mundo

"Cientos de familias y trabajadores sin transporte en Usme. Nuevamente largas caminatas por cuenta de los bloqueos en la ciudad. Quienes bloquean tienen todas las garantías, quienes trabajan y construyen ciudad no", escribió el concejal (diputado) Emel Rojas en su cuenta de Twitter.Imágenes que circulan en redes sociales muestran a cientos de personas que caminan junto a autobuses del sistema de transporte masivo Transmilenio, que permanecen atascados en la vía por parte de los bloqueos y los enfrentamientos, lo que a su vez derivó en el cierre de varias estaciones del sistema.Hasta el momento las autoridades de la ciudad no se refirieron a la situación.Varios sindicatos colombianos marcharon el jueves 25 en Bogotá contra el Gobierno de Iván Duque, tras la convocatoria que hizo el Comité Nacional de Paro esta semana, aunque la protesta no contó con más de 300 personas, constató una periodista de la Agencia Sputnik.La marcha del jueves se dio en el segundo aniversario de la muerte de Dylan Cruz, un joven estudiante que falleció a manos de un agente antidisturbios de la Policía durante otras protestas antigubernamentales en 2019.Los manifestantes también conmemoraron los cinco años del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la hoy extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

