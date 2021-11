https://mundo.sputniknews.com/20211126/por-que-estados-unidos-no-invito-a-turquia-a-su-cumbre-por-la-democracia-1118708333.html

¿Por qué Estados Unidos no invitó a Turquía a su Cumbre por la Democracia?

¿Por qué Estados Unidos no invitó a Turquía a su Cumbre por la Democracia?

El 9 y 10 de diciembre, Estados Unidos celebrará la Cumbre Virtual por la Democracia, a la cual invitó a los líderes de más de un centenar de países. Turquía... 26.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-26T21:23+0000

2021-11-26T21:23+0000

2021-11-26T21:23+0000

internacional

política

seguridad

eeuu

china

turquía

otan

asia

base aérea de balad (irak)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106267/97/1062679790_0:190:3500:2159_1920x0_80_0_0_1e8e7a8e3c569d37c2862975a882f042.jpg

Sputnik consultó con académicos dedicados al estudio de las relaciones turco-estadounidenses para aclarar qué estaría detrás de la decisión del país norteamericano de excluir a Turquía, un aliado de EEUU en la OTAN, de su reunión de alto nivel.Para Hasan Unal, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Maltepe en Estambul, muchos países que no han recibido una invitación a la cumbre están unidos por su gran potencial en su poder de influencia en la arena mundial multipolar actual.Es más, el académico consideró que la Administración Biden "tiene todas las posibilidades de pasar a la historia como la menos exitosa"."Vemos ejemplos de esto cada vez más a menudo. El primer año de Biden en el poder parece un fracaso y, según las encuestas de opinión en Estados Unidos, tiene los indicadores más bajos de popularidad de un líder en el poder. Creo que esta cumbre no traerá ningún resultado. Se trata del mundo virtual de Biden", dijo Unal.Para el politólogo turco Yunus Ivht Erdolen, autor de diversos estudios sobre Estados Unidos, el objetivo de Biden al realizar su cumbre es construir una amplia alianza contra Rusia y China, países que tampoco se invitaron al evento."La lista de participantes incluye a Filipinas y a la India. Estos países han sido severamente criticados por la cuestión de la observancia de los principios de la democracia por parte de las organizaciones de derechos humanos. Los propios demócratas critican duramente el liderazgo de estos dos países. Sin embargo, ambos se encuentran en la lista de invitados", apuntó el académico. "Lo que pasa es que Biden está tratando de crear con los países del sur de Asia un bloqueo a China y durante la cumbre por la democracia pretende fortalecer la alianza existente con ellos".Sin embargo, Erdolen puso de relieve que las relaciones entre Turquía y EEUU pasan por un momento difícil y que, incluso antes de que se diera a conocer la lista de invitados a la cumbre, no se esperaba que el país otomano sería llamado a participar.Además, el académico puso de relieve el doble rasero estadounidense al elaborar la lista de invitados a la cumbre."Si miras esta lista, veremos en ella muchos países que tampoco pueden ser clasificados como democráticos desde el punto de vista de las autoridades estadounidenses. Por ejemplo, la conveniencia de la participación de Irak, Pakistán, la India, Filipinas y Polonia claramente no se juzgó con los mismos criterios que la presencia de Turquía", apuntó Erdolen.Para el estudioso, "el criterio del desarrollo democrático de estos países ha pasado a un segundo plano", pues al país norteamericano le interesa construir una amplia alianza con estas naciones para contrarrestar Irán, China y Rusia.

https://mundo.sputniknews.com/20211118/a-erdogan-le-regalan-un-mapa-del-mundo-turco-con-la-mitad-del-territorio-de-rusia--foto-1118379654.html

eeuu

china

turquía

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, seguridad, eeuu, china, turquía, otan, asia, base aérea de balad (irak)