"Pónganse a hacer tortillas, enséñense a ser mujeres", recomienda un sacerdote mexicano a feministas

"Pónganse a hacer tortillas, enséñense a ser mujeres", recomienda un sacerdote mexicano a feministas

Alfredo Gallegos, sacerdote oriundo de Michoacán y mejor conocido como 'padre Pistolas', lanzó un fuerte mensaje a las mujeres que se manifestaron este 25 de... 26.11.2021

américa latina

religión

feminismo

méxico

"Pónganse a hacer tortillas, no compren pinche Coca-Cola, hagan agua fresca, sopes, tamales, ¡enséñense a ser mujeres!", fue el mensaje que el sacerdote envío a las mujeres de México, país en donde diariamente son asesinadas 10 mujeres en promedio, según datos federales. El ya famoso padre Pistolas fue entrevistado por varios medios previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tras una misa en donde se conmemoró el primer aniversario luctuoso de José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas michoacanas.El padre pidió a las manifestantes "no hacer chingaderas", pues con su actitud "en lugar de ganarse el cariño o el respeto, se ganan el desprecio de la gente", aseveró". Este no es único dicho polémico de Alfredo Gallegos, pues hace un par de semanas el sacerdote llamó a la población a armarse ante el clima de inseguridad que se vive en Michoacán. Además, durante sus misas el sacerdote vende también productos naturistas contra diversas enfermedades; sin embargo, son sus dichos ofensivos lo que lo han vuelto viral.

méxico

religión, feminismo, méxico