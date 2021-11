https://mundo.sputniknews.com/20211126/madrid-autoriza-exterminar-a-las-cotorras-argentinas-a-tiros-1118695441.html

Madrid autoriza exterminar a las cotorras argentinas a tiros

El Ayuntamiento de la capital española permite el uso de carabinas de aire comprimido para acabar con esta especie invasora. El objetivo es acabar con las más... 26.11.2021, Sputnik Mundo

No es extraño ver fogonazos verdes en el cielo madrileño. Se trata del vuelo de las cotorras, un ave tropical desde hace años asentada en la capital española. Su vía de entrada fueron las pajarerías, donde eran vendidas como mascotas. Las liberaciones y los escapes hicieron que poco a poco aumentarán en número en parques y jardines. Las autoridades locales cifran en 11.000 ejemplares el número de cotorras argentinas y de Kramer en Madrid. Una especie invasora que, sin ser agresiva, compite con la fauna autóctona por los recursos necesarios para la supervivencia.El Ayuntamiento de Madrid considera que se han convertido en un problema. Alega que son un vector de transmisión de enfermedades y el peso de sus nidos, de hasta 200 kilogramos, puede provocar la caída de ramas. Por ello, en octubre de 2019 el Consistorio anunció que tomaría medidas para eliminar a las aves invasoras de la ciudad. El plan arrancó en mayo de 2021, con una duración de 23 meses y un presupuesto de casi tres millones de euros. La empresa Matinsa y Dypsa fue la ganadora del contrato.Según el área de Medio Ambiente, la reintroducción de los ejemplares en el medio natural no era posible, porque solo quedaba la opción del sacrificio. El modo para llegar a él correría a cargo de la empresa adjudicataria. Sin embargo, el Ayuntamiento de la capital española aseguró que el proceso siempre sería ético y respetaría el bienestar de los animales. Esas eran sus intenciones.Tiempo después unos vecinos del barrio de Salamanca se han encontrado con la actuación de unos operarios para la captura de las cotorras. Los dos trabajadores caminaban por los pasillos que serpentean entre la vegetación del parque de la Fuente del Berro, cerrado al público entre las 9:00 y las 12:00 para completar su tarea. Cada uno portaba una carabina de aire comprimido con la que disparaban a los pájaros. Acto seguido agarraban al animal y lo guardaban para no dejarlo a la vista. Una mujer se ha saltado la orden que prohibía la entrada a transeúntes al jardín y ha contemplado horrorizada la escena. No ha dudado en grabar la escena y compartirla por Whatsapp.Ante la polémica, el Ayuntamiento de Madrid ha recordado que se trata de una actuación excepcional y que se ciñe a la autorización de la Comunidad de Madrid para el exterminio de las cotorras. Según el consistorio, el uso de carabinas se restringe a situaciones excepcionales. Lo habitual es la técnica de cañón lanzarredes y redes de libro.Respuesta a las múltiples críticas que ha recibido el Ayuntamiento por la actuación. Desde PACMA exigen la inmediata aplicación de métodos más éticos y no lesivos para desarrollar el plan de control de población de las cotorras. "Matar a tiros cotorras en los parques de Madrid, una aberración, consecuencia del irresponsable comercio de especies exóticas. Mientras algunos se forran, los animales acaban muertos a miles", ha compartido Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid en su cuenta de Twitter.Más allá de los perdigonazos, existen otros métodos para el control de especies. Por ejemplo, el mencionado cañón lanzarredes permite capturarlas con vida y posteriormente llevarlas a algún centro acotado para que pasen los años de vida que les queden. En Barcelona, retiran los huevos y los nidos de los árboles. Incluso, recomiendan sustituir sus huevos por otros infértiles para que no decidan reponerlos. En Ourense, el águila Pitu realiza vuelos disuasorios para espantar a las palomas que inundan la plaza Mayor de la ciudad. Opciones para disminuir el número de cotorras, cuyo plumaje verde dejó de ser alegría doméstica para ser un problema.

