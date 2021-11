https://mundo.sputniknews.com/20211126/los-nacionalistas-vascos-le-abren-otra-via-de-agua-a-sanchez-a-cuenta-del-vino-de-rioja-1118691499.html

Los nacionalistas vascos le abren otra vía de agua a Sánchez a cuenta del vino de Rioja

Pablo Casado, el líder de la oposición, fue el último en manifestarse el 26 de noviembre, "hasta que el PP no puso pie en pared, no se ha echado atrás -en referencia al Gobierno. Lo más preocupante es que no ha cerrado la puerta", dijo el líder del Partido Popular.Casado que se encontraba justamente en una visita a una bodegas riojanas, manifestó su rotundo rechazo a una subdivisión de la Denominación de Origen (D.O.) de los vinos de Rioja, una especie de sello de calidad que certifica la procedencia de los caldos conocidos universalmente.La noche anterior, el líder de los nacionalistas vascos en la Cámara Baja, Aitor Esteban, daba por aparcado —y no cerrado— el asunto, que es una vieja reivindicación del nacionalismo vasco.Esteban hizo estas manifestaciones momentos después de que la Cámara diera su aprobación a los Presupuestos Generales del Estado, una negociación en la que su partido, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), tiene tradicionalmente un papel protagonista, como también tuvo en esta ocasión; aunque en este caso prefiriese dejar aparcado este asunto para más adelante.En la práctica, lo que el PNV busca es crear una especie de "minidenominación" de Rioja alavesa dentro de la D. O. de Rioja para que sea el Gobierno vasco, en poder de este partido, el que tenga la capacidad de control y regulación de esa producción. La posibilidad de dividir la D. O. tampoco fue bien recibida en la comunidad de La Rioja, donde está la mayor parte del terreno de viñedo con el que se elaboran los vinos de Rioja, que proceden también del País Vasco (provincia de Álava) y Navarra, y cuyo control ostenta ahora el Ministerio de Agricultura.Se da la circunstancia de que la Comunidad Autónoma de La Rioja está dirigida por una política socialista, Concha Andreu, que conforme los nacionalistas vascos iban consiguiendo introducir este asunto en la agenda gubernamental, cambió de parecer sobre la cumbre alternativa de presidentes autonómicos celebrada esta semana en la capital administrativa de Galicia, Santiago de Compostela.Pese a que Andreu no fue la única socialista en acudir a este foro de los presidentes autonómicos de las regiones menos pobladas convocados por el dirigente popular gallego Núñez Feijóo, la presidenta riojana había manifestado hace semanas que no acudiría y su asistencia final se interpreta como la respuesta a la apertura del Gobierno central a tratar este tema con los nacionalistas vascos.En paralelo Andreu anunció en la jornada del jueves que mantiene para el próximo lunes, día 29, la llamada cumbre social sobre la D. O. Rioja, en la que todos los actores del sector estaban llamados inicialmente a debatir una postura común sobre una iniciativa que se iba a debatir en el Congreso de los Diputados el martes 30 -la de la subdivisión de la D. O.- y que finalmente fue retirada para que fuera debatida en otros ámbitos, como informó el diputado vasco Aitor Esteban.

