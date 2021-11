https://mundo.sputniknews.com/20211126/excandidato-presidencial-enriquez-ominami-confirma-apoyo-a-izquierdista-boric-en-chile-1118705891.html

Excandidato presidencial Enríquez-Ominami confirma apoyo a izquierdista Boric en Chile

SANTIAGO (Sputnik) — El líder del Partido Progresista de Chile (izquierda) y excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami confirmó que votará por el... 26.11.2021, Sputnik Mundo

"Mi voto no está en duda para Gabriel Boric, pero no basta para frenar el retorno de la ultraderecha", escribió Enríquez-Ominami en su cuenta de Twitter.Agregó que le propuso a Boric "construir una amplia coalición de cambio social que permita no solo ganar la elección, sino dar gobernabilidad, sin sabotajes internos".Su apoyo se sumó al respaldo que esta semana entregó la excandidata presidencial del partido Demócrata Cristiano (centroizquierda) Yasna Provoste a Boric, al aseguraqr que votará por él en la segunda vuelta del 19 de diciembre.En las elecciones presidenciales del domingo 21 de noviembre el candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, consiguió el primer lugar con un 27,9% de los votos, seguido de Boric, quien logró la segunda mayoría con 25,8%.Por su parte, Marco Enríquez-Ominami obtuvo el sexto lugar de siete candidatos con solo el 7,6% de los votos.

chile

