Cómo evitar gastar más de lo necesario en la temporada de rebajas

Una especialista explica cómo evitar gastar más de lo planeado en las tentadoras rebajas de fin de año. 26.11.2021, Sputnik Mundo

El 'viernes negro' fue celebrado inicialmente en Estados Unidos, sin embargo se ha vuelto cada vez más popular en el resto del mundo. La fecha se celebra un día después del Día de Acción de Gracias e inaugura la temporada de compras navideñas con grandes rebajas.Ksenia Panidi, economista del comportamiento e investigadora principal del Centro de Neuroeconomía e Investigación Cognitiva de Rusia, explica que los precios atractivos pueden terminar generando gastos innecesarios, si una persona es propensa a realizar compras impulsivas.El primer consejo de la especialista para evitar perder el control ante las rebajas es, en el caso de comprar en línea, no apresurarse a realizar el pedido.Si haces tus compras a través de aplicaciones en tu móvil, Panidi recomienda sencillamente ocultar los programas. Así no los verás frecuentemente y evitarás utilizarlos."De esta manera, no haremos clic en la aplicación automáticamente al verla", sostuvo la especialista.Panidi advierte que no se debe hacer compras si en las últimas 24 horas has tomado muchas decisiones difíciles. Esto puede aumentar las posibilidades de comprar demasiadoPanidi alertó, por otro lado, que tampoco se debe limitar demasiado, ya que tal comportamiento podría resultar en un colapso emocional. A veces, es mejor sencillamente darse un pequeño "mimo". Para que la práctica no salga del control, se puede asignar previamente una cierta suma para compras impulsivas, aconseja la especialista.

