Bolsonaro descarta cerrar aeropuertos ante la nueva variante de coronavirus

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, descartó aplicar restricciones a la entrada de viajeros extranjeros ante el descubrimiento... 26.11.2021, Sputnik Mundo

Al ser preguntado por un simpatizante si podría "cerrar" los aeropuertos, el mandatario respondió: "No habrá veto, hombre, ¿qué locura es esa? ¿Cierras el aeropuerto y el virus no entra? Ya está aquí dentro", declaró Bolsonaro, según recoge el portal G1.La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), que actúa como un órgano consultivo del Gobierno, recomendó tomar medidas de carácter temporal para viajeros procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Esuatini (Suazilandia), Lesoto, Namibia y Zimbaue, debido a la nueva variante del SARS-CoV-2, identificada como B.1.1.529.De momento, más allá de la negativa de Bolsonaro, el Gobierno no dio una respuesta oficial a la petición.

