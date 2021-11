https://mundo.sputniknews.com/20211126/balanza-comercial-de-mexico-registra-deficit-de-2701-millones-en-octubre-1118687078.html

La balanza comercial de México registra un déficit de 2.701 millones de dólares en octubre

El resultado acumulado de los primeros diez meses de este año la balanza comercial presentó un déficit de 11.970 millones de dólares.En octubre de 2021, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 41.957 millones de dólares, cifra integrada por 39.185 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2.772 millones de dólares de petroleras.Así, en el mes de referencia las exportaciones totales mostraron un nivel similar al de octubre de 2020 (variación anual marginal de 0,01%), resultado neto de un alza de casi 106% en las exportaciones petroleras y de una reducción de 3,5% en las no petroleras.Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a EEUU disminuyeron a una tasa anual de 2,6% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 7,7%.Crecen las importacionesEl valor de las importaciones de mercancías en el décimo mes de este año fue de 44.658 millones de dólares, "monto que implicó un ascenso anual de 25%", prosigue el reporte oficial."Dicha cifra fue reflejo de avances de 21% en las importaciones no petroleras y de 72,8% en las petroleras", detalla el Inegi.Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observan aumentos anuales de 35% en las importaciones de bienes de consumo, de 24% en las de bienes de uso intermedio y de casi 22% en las de bienes de capital.México ocupa el primer lugar en la lista de socios comerciales de la economía de EEUU, según estadísticas oficiales estadounidenses.El 12 de octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo ligeramente sus estimaciones de crecimiento para la economía mexicana, a 6,2% en 2021 y a 4,0% el próximo año 2022, según las Perspectivas Económicas Mundiales.

