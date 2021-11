https://mundo.sputniknews.com/20211126/acnur-lanza-campana-para-acoger-a-menores-refugiados-y-solicitantes-de-asilo-en-mexico-1118704209.html

Acnur lanza campaña para acoger a menores refugiados y solicitantes de asilo en México

Acnur lanza campaña para acoger a menores refugiados y solicitantes de asilo en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) lanzó un programa para que familias mexicanas den acogida temporal... 26.11.2021

El programa tiene el objetivo de "convocar a familias que residen en México a brindarles un espacio temporal en sus hogares en el que puedan encontrar seguridad y protección", dijo Acnur en un comunicado.El representante de la agencia de la ONU en México, Giovanni Lepri, dijo en una declaración escrita que Acnur "continuará colaborando con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en proyectos de cuidado alternativo para niñez no acompañada refugiada y solicitante de asilo".La finalidad de ese tipo de programas es contribuir a la integración local y el desarrollo integral de los menores, que es "urgente en vista del alto número de ellas y ellos que llegan al país", advierte Lepri.México es un país de origen, retorno, tránsito y destino de refugiados y migrantes, en el que 100.000 personas han solicitado la condición de refugiado en 2021, según cifras del organismo internacional.De ese total cerca de 18.000 son niñas, niños y adolescentes, de los cuales al menos 1.000 no estaban acompañados por un familiar adulto.Participación de sociedad civilLa iniciativa se realiza en forma conjunta con la fundación mexicana Juconi que participa en el proyecto y sus campañas.La campaña, con mensajes audiovisuales para radio y amplia difusión en redes sociales, explica el papel de las familias que den acogida a menores migrantes.Las familias sabrán "qué hace un hogar de acogida, cuál es el rol de las familias y cuál es el proceso para registrarse y acoger a una niña, niño o adolescente de manera temporal, casi siempre entre seis y 24 meses".Los materiales pretenden sensibilizar a las familias interesadas sobre la importancia de contribuir a la restitución de los derechos humanos de esta población.Los activistas civiles se encargan de orientar a las familias en el proceso de recepción, "garantizarles respeto y tolerancia religiosa, cultural y social con disposición dentro de un ambiente familiar".Por su parte, la responsable de la Fundación Juconi, Isabel María Crowley expresó que "la iniciativa adquiere mayor relevancia en el marco de la publicación de las reformas legislativas a favor de la niñez y adolescencia migrante, solicitante de asilo y refugiada, que prohíben la detención migratoria" de menores de edad en situación de movilidad.La fundación subraya la importancia de brindar alternativas de cuidado para aquellos que no se encuentran con su familia.Crowley destacó que el proyecto "prevé la determinación del interés superior de la niñez como elemento central del proceso de garantía integral de derechos".Los organizadores estiman que las "familias de acogida" deben prioritarias a otras formas de cuidado, y llamaron a la sociedad y familias mexicanas a sumarse a esta acción.Visita de AcnurGrandi realizó una visita de tres días a México al final de la cual aseguró que México enfrenta "una creciente presión con la llegada por sus dos fronteras de miles de migrantes con diferentes necesidades de protección", por lo que urgió al Estado mexicano a encontrar alternativas migratorias que vayan más allá del asilo e incrementar el presupuesto de la estatal Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.Explicó que miles de personas huyen de la violencia, abusos y amenazas de las pandillas criminales que los mantenían bajo acecho en países de Centroamérica y el Caribe e ingresan por la frontera sur mexicana con Guatemala.Por otra parte, otras miles son enviadas desde el norte producto de las políticas migratorias de EEUU, que expulsa a decenas de miles de personas indocumentadas.Grandi dijo que al cierre de 2021 las peticiones de asilo habrán sobrepasado las 116.000, un récord histórico que es 46% superior a las que se presentaron durante todo 2020, que había sido el año con mayor registro.Un programa de reubicación del sur al norte de México y de integración local en 11 ciudades emprendido por Acnur, ha beneficiado hasta ahora a más de 14.000 migrantes que han obtenido la condición de refugiados, y en cooperación con otras agencias de la ONU se podría ampliar y dirigirse a personas con una regularización migratoria alternativa al asilo.

