https://mundo.sputniknews.com/20211125/ya-no-soy-andres-manuel-sino-augusto-pinochet-amlo-ironiza-sobre-acusaciones-de-golpe-de-estado-1118650056.html

"Ya no soy Andrés Manuel, sino Augusto Pinochet": AMLO ironiza sobre acusaciones de golpe de Estado

"Ya no soy Andrés Manuel, sino Augusto Pinochet": AMLO ironiza sobre acusaciones de golpe de Estado

La académica y articulista Denise Dresser exageró al asegurar que el acuerdo para proteger las obras prioritarias del Gobierno de México constituye un golpe de... 25.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-25T16:27+0000

2021-11-25T16:27+0000

2021-11-25T16:27+0000

américa latina

gobierno de méxico

augusto pinochet

golpe de estado

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108605/12/1086051254_0:0:2401:1352_1920x0_80_0_0_976afedefdc671307f5aa8f64b3b5933.jpg

"Ella sostiene que di un golpe de Estado, ya no soy Andrés Manuel, sino soy Augusto (Pinochet)", ironizó el mandatario entre risas en la conferencia matutina de este jueves 25 de noviembre.Con ello, aludió al militar chileno que traicionó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende y arremetió contra el palacio de La Moneda, sede del ejecutivo en ese país sudamericano, el 11 de septiembre de 1973, con lo que se impuso un régimen durante casi 20 años responsable del asesinato y tortura de centenas de opositores."No se midió. Y es académica, da clases en el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), debe cobrar un dineral, pobres muchachos", añadió López Obrador en alusión a los alumnos de la intelectual.El 23 de noviembre, un día después de que se publicara un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que considera asuntos de seguridad nacional las obras estratégicas del gobierno federal, como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, la universitaria Dresser consideró que la medida era un golpe de Estado."Nos acaban de dar un golpe de Estado. El decretazo presidencial implica rendición del poder civil ante el poder militar. Para proteger/perpetuar su visión, AMLO institucionaliza un cogobierno con las fuerzas armadas. Y será un gobierno más opaco, más discrecional, menos democrático", aseveró la articulista del diario Reforma."Vamos a avisarle a la gente porque a lo mejor no se enteró de que ya dimos un golpe de Estado", reviró el presidente.López Obrador pidió distinguir que lo emitido en el DOF es un acuerdo y no un decreto, con lo que se deslindó de las acusaciones de Dresser.La articulista no es la única que emite desinformación en torno al acuerdo de seguridad nacional, sino que es una perspectiva generalizada en el panorama mediático nacional, aseveró el presidente.Además, sostuvo que sus opositores, como Claudio X. González, se reunieron con integrantes de la empresa financiera JP Morgan para criticar un presunto autoritarismo y populismo operativos en México.El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, explicó por solicitud del presidente que un acuerdo tiene un alcance especificado en la administración, mientras que un decreto es de carácter general.Distintos opositores al presidente López Obrador han insistido en llamar decreto a la medida publicada en el DOF para proteger las obras prioritarias de la administración pública, además de aseverar que se trata de un paso hacia el autoritarismo que vulnera derechos humanos y ambientales.

https://mundo.sputniknews.com/20211123/es-legitimo-o-autoritario-el-acuerdo-de-amlo-para-proteger-las-obras-prioritarias-de-su-gobierno-1118570686.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, augusto pinochet, golpe de estado, andrés manuel lópez obrador, méxico