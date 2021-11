https://mundo.sputniknews.com/20211125/violencia-contra-las-mujeres-un-mal-que-sigue-presente-en-italia-1118658948.html

Violencia contra las mujeres: un mal que sigue presente en Italia

25.11.2021

"La violencia contra las mujeres es un fracaso de nuestra sociedad en su conjunto, que no ha logrado, en el camino de liberación de las mujeres en este último siglo, aceptar una concepción plenamente igualitaria de las relaciones de pareja", expresó el presidente de Italia Sergio Mattarella en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.Múltiples caras de la violenciaDe hecho, los recientes datos de las fuerzas del orden confirman que este mal aún está lejos de ser erradicado. Según la Dirección Central Anticriminal de la Policía de Estado, en lo que va de año 93 mujeres perdieron la vida en el ambiente familiar —dos tercios de ellas a mano de sus maridos, novios o parientes—, frente a las 87 víctimas mortales que se contabilizaron en el mismo periodo del año pasado.Muchas más mujeres sufren la violencia en otras formas: cada día en Italia se produce una media de 89 episodios violentos que transforman la vida de las víctimas en un infierno.Los agresores las maltratan de manera verbal o física, pueden incluso desfigurarle la cara o recurrir a instrumentos más "tecnológicos", como el "porno de venganza" que consiste en la publicación de imágenes de carácter sexual explícito sin el consentimiento de la persona que aparece en ellas: en los primeros diez meses de este año se contabilizaron 1.099 casos similares, un 45% más respecto al mismo periodo de 2020.Las víctimas que se atreven a romper este círculo vicioso y pedir ayuda refieren que, a menudo, la violencia es un fenómeno duradero. De hecho, más de dos tercios de las 12.833 mujeres que contactaron el numero de emergencia 1522 la sufrieron durante años.Y hay muchas otras que siguen sin denunciar a sus opresores por las posibles consecuencias en el contexto familiar, por temor o porque no se fían de las fuerzas del orden.Métodos extremos para combatir la violencia caseraA veces, la solución de una situación de violencia también puede ser cruel. Es el caso del estudiante Alex Pompa de 20 años, proveniente del municipio de Collegno, cerca de Turín.El 30 de abril de 2020 estalló una enésima pelea entre Maria y Giuseppe, sus padres. Enojado por un episodio insignificante que le ocurrió en el trabajo, Giuseppe llamó más de cien veces a su mujer por teléfono y, al verla entrar en la vivienda, descargó en ella toda su rabia. "Superó cualquier limite, si no hubiera intervenido mi hijo, no estaría aquí", relató Maria más tarde.La familia vivía escenas similares desde hacía un par de años, pero esta vez Alex no pudo contenerse e infligió al padre 34 puñaladas con seis cuchillos diferentes. La tragedia familiar acabó en un baño de sangre.Este miércoles 24, los jueces del Tribunal de Turín calificaron las acciones de Alex como defensa legítima y lo absolvieron, a pesar de que el fiscal había pedido 14 años de reclusión por el homicidio de Giuseppe, que "era una persona irascible, agresiva, acosadora, problemática, pero pagó un precio demasiado alto".Ideas que deben cambiarEl caso de Alex y su madre demuestra que, en una situación desesperada, una respuesta brutal a la violencia puede convertirse en el último recurso de las víctimas. Para no llegar a estos extremos es importante sensibilizar a la sociedad, una parte de la cual parece tomar a la ligera el problema.Por ejemplo, según un reciente sondeo del Instituto AstraRicerche, tres de cada 10 encuestados no consideran como violencia una bofetada que el marido da a la mujer al verla flirtear con otro hombre, mientras un tercio supone que no tiene nada de malo obligar a su pareja a tener relaciones sexuales, incluso si no lo quiere.Lo más sorprendente es que no solo hombres responden así: las bofetadas y el sexo contra la voluntad no son un problema para un 20 y un 30% de mujeres respectivamente.Por lo tanto, parece que uno de los retos más importantes de la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres está en convencer a toda la sociedad de que la violencia es inaceptable en cualquier forma. Y, por extraño que parezca, una buena parte de las personas que han de ser convencidas son las mujeres mismas.

