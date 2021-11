¿Será Beatriz Gutiérrez Müller la sucesora de AMLO? Estas voces aseguran que sí

https://mundo.sputniknews.com/20211125/sera-beatriz-gutierrez-muller-la-sucesora-de-amlo-estas-voces-aseguran-que-si-1118650638.html

américa latina

política

partido revolucionario institucional (pri)

andrés manuel lópez obrador

beatriz gutiérrez müller

méxico

El director de la consultora política Integralia participó en las pláticas que el PRI organizó como parte de la XXIII Asamblea Nacional para tocar temas sobre gobernabilidad y la Cuarta Transformación.En su participación, Ugalde Ramírez afirmó que "los gobiernos populistas" siempre tienden a terminar en el mismo discurso en el que sólo una persona se autodenominada como capaz para liderar de manera justa y equitativa.En este sentido, el exconsejero del INE sostuvo que "a López Obrador le va a faltar tiempo" para terminar su Cuarta Transformación, por lo que no descarta que, tras ganar la consulta para la revocación de mandato, comiencen a surgir voces dentro del obradorismo que apoyen su reelección."En algún momento del próximo año, va a haber dentro de su partido o dentro del movimiento obradorista, personas que van a empezar a decir que debe quedarse más", declaró el consultor político.En este tenor, afirmó que no descarta que Beatriz Gutiérrez Müller sea la encargada de continuar con el proyecto de López Obrador, ante la imposibilidad jurídica de quedarse en el cargo otro sexenio.Lo mismo comentó en julio de este año el analista electoral Bernardo Graue Toussaint en su artículo La "argentinización" de la sucesión Presidencial mexicana.El pasado 20 de abril, y en respuesta a las críticas por la propuesta para ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, Andrés Manuel López Obrador rechazó que tenga intenciones de reelegirse y adelantó que, al terminar su mandato, se retirará de la vida pública."Me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política. Me voy a Palenque a escribir, eso sí, voy a escribir un libro, que me va a llevar tiempo, sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación", declaró en conferencia matutina.

méxico

