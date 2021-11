https://mundo.sputniknews.com/20211125/sao-paulo-convierte-un-antiguo-hospital-en-la-nueva-meca-del-lujo-verde-1118662423.html

Sao Paulo convierte un antiguo hospital en la nueva meca del "lujo verde"

SAO PAULO (Sputnik) — Un derroche de lujo, pero con conciencia verde. Así es el complejo Cidade Matarrazzo, un conjunto de hotel, apartamentos, restaurantes... 25.11.2021, Sputnik Mundo

El ideólogo es el millonario francés Alexandre Allard. En una reciente visita a las obras junto a la Agencia Sputnik conversaba con los albañiles para afinar los últimos detalles, revisaba la calidad de los materiales y presumía de récords: "Este es el lugar con los apartamentos más caros de la historia del país".Esos apartamentos están en un rascacielos diseñado por el premiado arquitecto francés Jean Nouvel, la Torre Mata Atlântica. Su fachada estará cubierta de vegetación a modo de jardín vertical, e irá cambiando de color en función de las estaciones.En lo más alto tendrá un tríplex de 1.800 metros cuadrados que será una de las suites de hotel más caras del mundo. La azotea tendrá una vista de 360 grados de la ciudad y una piscina sinuosa en medio de cientos de árboles de gran tamaño, que están siendo anclados con un sistema especial para que aguanten las rachas de viento en las alturas.Esta torre es uno de los pocos edificios de nueva construcción, la mayoría son pabellones de un antiguo hospital de principios del siglo XX de inspiración italiana que se está rehabilitando.Esos pabellones pronto darán paso a un gran centro cultural, un auditorio, 34 restaurantes a cargo de los mejores chefs de Brasil y decenas de tiendas de lujo. Se espera que cada día pasen por aquí más de 30.000 visitantes.Las obras empezaron en 2015 y no han estado exentas de contratiempos. La inversión final ha sido de más de 2.700 millones de reales —más de 480 millones de dólares—. En la recta final, los operarios se esmeraban en plantar los 10.000 árboles que convertirán el recinto, de más de 27.500 metros cuadrados, en un vergel en medio de la inmensidad de hormigón de la ciudad.Filosofía verdeY es que el verde es uno de los protagonistas de este gigantesco proyecto inmobiliario, tanto en la vegetación como en la filosofía. "Brasil tiene que tener la capacidad de reinventarse, es el pulmón del mundo. Tiene un patrimonio verde con un valor trillonario, ¡aprovechémoslo ahora!", dice entusiasmado Allard.El empresario, afincado en Brasil desde hace años, lamenta que la élite económica brasileña siga con una lógica extractivista pensando en hacer dinero con soja y petróleo, y espera que su proyecto sea una "catedral" para la naciente comunidad verde de Brasil. Su sueño es que Bill Gates se aloje aquí y se lleve una imagen diferente de la del Brasil "tercermundista".Pero además de un hotel de la cadena Rosewood —que será el primer seis estrellas de Sudamérica— el complejo también contará con un edificio de oficinas destinado a ONG, emprendedores, fondos de inversión y agencias gubernamentales relacionadas con el medio ambiente que espera convertirse en un "hub" de la agenda climática y ambiental."Este es un lugar que cambiará a cada visitante. No quiero pelearme con nadie, no soy un activista. Estamos aquí para abrir las puertas a todo el mundo. Todos saldrán impactados con la capacidad de Brasil de hacer cosas que no esperaban", confía Allard.

