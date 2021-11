https://mundo.sputniknews.com/20211125/salinas-pliego-ofrece-1000-dolares-por-el-mejor-meme-contra-simon-levy-1118666681.html

El magnate mexicano Salinas Pliego ofrece 1.000 dólares por el mejor meme contra Simón Levy

El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego ofreció un pago de 1.000 dólares a quien publique el mejor meme contra el empresario Simón Levy, quien fue acusado... 25.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-25T23:10+0000

2021-11-25T23:10+0000

2021-11-25T23:11+0000

américa latina

twitter

redes sociales

ricardo salinas pliego

viral

méxico

A través de su cuenta de Twitter, el dueño de Grupo Salinas se sumó a la polémica en la que está involucrado el exsubsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo, quien aparece en un video golpeando la puerta de una vecina y gritándole.Salinas Pliego reclamó a Levy Dabbah el haber amenazado a una mujer de la tercera edad y publicó un meme para cuestionarlo. Posteriormente, y ante la propuesta de un tuitero, el empresario ofreció 1.000 dólares por el mejor meme, en una clara burla al exfuncionario quien suele hacer ofrecimientos de dinero en efectivo en Twitter.De hecho, una de las últimas veces que lo hizo fue cuando ofreció 500 dólares por dar el nombre del autor de la foto del exdirector de Pemex Emilio Lozoya cenando en el Hunan, pues dudó que la periodista Lourdes Mendoza capturó la imagen. Mendoza fue precisamente quien difundió el video de la amenaza el 22 de noviembre.Sin embargo, hubo internautas que recordaron a Salinas Pliego sus propias deudas.En respuesta a la convocatoria de Ricardo Salinas, el autor de Crecer sin deudas acusó una campaña de difamación operada por Salinas Pliego, el expresidente Felipe Calderón y el empresario Claudio X. González.Ofrece disculpa como víctimaDe acuerdo con Mendoza, quien retomó el caso para su columna en El Financiero, el enojo de Simón Levy se dio luego de que el 18 de noviembre de 2021 perdió un amparo que tramitó como parte de un pleito legal que mantiene con Emma Yolanda Santos, la mujer a la que el empresario pateó la puerta.Con el amparo, Levy Dabbah intentó protegerse contra una resolución por un procedimiento de incumplimiento que inició Santos González en 2017, después de que el exservidor público no cumplió con un contrato de asociación y promesa de fideicomiso.El acuerdo era para la construcción de un edificio de cuatro departamentos de dos pisos cada uno, los cuales se repartirían equitativamente entre las partes. Según la demandante, esto no ocurrió pues él obtuvo un terreno con 252,73 metros más que Emma Yolanda, y lo reconoció, pues iniciaron un proceso de mediación.Aunque en un principio negó ser la persona que aparece en los videos, días después Simón Levy reconoció que sí y ofreció una disculpa por "cualquier situación sucedida".El 25 de noviembre el director de Smart Cities informó que otorgó el perdón como víctima tanto a Santos González como a Eduardo Fuentes Celestrin —quien también lo acusa de amenazas—, aunque no explicó sobre qué tema versa la carpeta o por qué se asume como víctima cuando él mismo participó en un acuerdo de mediación por el incumplimiento del contrato.

méxico

2021

twitter, redes sociales, ricardo salinas pliego, viral, méxico