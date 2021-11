https://mundo.sputniknews.com/20211125/que-cuadro-un-hombre-posa-desnudo-ante-el-volcan-de-la-palma-y-esto-fue-lo-que-paso--video-1118638060.html

¡Qué cuadro! Un hombre posa desnudo ante el volcán de La Palma y esto fue lo que pasó | Vídeo

La inusual estampa requirió la intervención policial que les obligó a que se retiraran del lugar. 25.11.2021, Sputnik Mundo

Una imagen insólita ha copado la atención los últimos días en las redes sociales. Ocurrió frente al volcán de La Palma (Islas Canarias), pero esta vez no fue por la erupción.Se trataba de dos artistas, una pintora y un modelo, que se encontraban ante el volcán de La Palma para capturar la instantánea en un cuadro. El hombre posaba desnudo frente a la artista en el Puerto de Tazacorte, que tiene al volcán de La Palma como fondo, mientras la pintora le retrataba sobre un lienzo en un caballete.De nada sirvió que las autoridades hayan obligado a sus residentes a confinarse ante el peligro que supone la lava, que ya lleva 68 días brotando del volcán sin cesar, y por la mala calidad del aire. De hecho, según apuntan algunos medios regionales, aprovecharon que no había nadie en el lugar para realizar el retrato.Sin embargo, no fueron las únicas dos personas que no quisieron acatar las restricciones, también estaban acompañadas por una tercera que simplemente les observaba tumbada en el suelo. Un agente de la Policía local llegó al lugar y obligó a las tres personas a desalojar la zona mientras invitaba al hombre a taparse.La inédita estampa no tardó en circular por las redes sociales, donde ha habido todo tipo de comentarios. Desde los que apoyan la libertad de hacer lo que uno quiera, hasta los critican la falta de respeto a las restricciones impuestas.

