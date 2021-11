https://mundo.sputniknews.com/20211125/nicaragua-advierte-creciente-flagelo-de-violencia-pese-a-avances-en-igualdad-de-genero-1118669607.html

Nicaragua advierte creciente flagelo de violencia pese a avances en igualdad de género

La vicemandataria de Nicaragua destacó el empoderamiento y modelo de protagonismo de las mujeres de esta nación, no obstante llamó a la toma de conciencia para garantizar el pleno goce de los derechos en la restitución priorizada por el Gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra (izquierda)."Es fundamental tomar conciencia de continuar promoviendo y proponiendo todas las acciones jurídicas, legales, constitucionales que garanticen justicia, seguridad, vida plena a las mujeres que hemos sido y seremos determinantes en todos los espacios políticos, sociales, culturales y económicos en nuestra patria bendita", setenció Murillo.Es la nación de América con mayor participación de mujeres en cargos públicos de dirección por designación presidencial o por elección popular, estimadas en más del 60%, condición particular reconocida por la vicemandataria.Nicaragua impulsa desde el 2007 políticas de inclusión para la igualdad de género, la aprobación de leyes que han incorporado sanciones severas a los promotores de la violencia, agresores y femicidas."Desde nuestra Nicaragua, revolucionaria y evolucionaria, una vez más asumimos y elevamos el compromiso de continuar siendo ejemplo de la equidad de género, articulando toda la institucionalidad de nuestro modelo de protagonismo familiar, fraternal, solidario y complementario, somos en estos tiempos del mundo inspiración y lucha decidida desde las mujeres y desde toda nuestra sociedad, compromiso de lucha permanente y no de palabra", dijo Murillo.En la Asamblea Nacional, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, diputada Irma Dávila, evidenció la reciente incorporación de la cadena perpetua para penalizar los delitos de odio, entre ellos el femicidio, como resultado del compromiso del Estado en la lucha contra la violencia."Se ha incorporado a la legislación la pena de prisión perpetua revisable para los que comenten crímenes de odio", expresó la legisladora.Entre 2020 y 2021, la Policía Nacional de Nicaragua relanzó 95 Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, articuladas para la atención de víctimas de violencia, en un país donde se registra un promedio de 70 femicidios al año.

