Moscú insta a París y Berlín a dejar las especulaciones políticas sobre Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia exhorta a Francia y Alemania a dejar de especular acerca del conflicto en Ucrania y presionar a Kiev para que cumpla los acuerdos de... 25.11.2021, Sputnik Mundo

Según la portavoz, los dos países europeos, que se siguen manifestando a favor de reunirse en el formato de Normandía para resolver el conflicto en Donbás, pasan por alto que Kiev se niega a hacer realidad sus compromisos.Tampoco se puede echarle la culpa a Rusia que las negociaciones no avanzan, como tratan de hacer, agregó.Por su parte, la canciller de Alemania en funciones Angela Merkel llamó a la UE a mostrar unidad en la cuestión del conflicto de Ucrania, incluido en el tema de las nuevas sanciones que podrían introducirse."Debemos mostrar la Unidad Europea tanto aquí, como en relación con Bielorrusia, en la cuestión de qué sanciones adicionales pueden imponerse si no vemos ningún progreso (...). Debemos dejar claro que en caso de un mayor deterioro de la situación, podemos introducir nuevas sanciones", dijo Merkel en una conferencia de prensa en Berlín.El 22 de noviembre, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, apuntó que a Moscú le preocupa la obstinación con que Berlín y París consienten el incumplimiento de los acuerdos de Minsk por parte de Kiev y destacó que "es un camino que no lleva a ninguna parte".El formato de Normandía para las negociaciones sobre Ucrania existe desde junio de 2014, cuando los líderes de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, al conmemorar el 70 aniversario del desembarco de las tropas aliadas en Normandía, debatieron por primera vez la solución del conflicto en Donbás.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

