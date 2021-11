https://mundo.sputniknews.com/20211125/madonna-se-desnuda-en-instagram-y-los-usuarios-no-la-perdonan-1118623487.html

Madonna se desnuda en Instagram y los usuarios no la perdonan

Madonna se desnuda en Instagram y los usuarios no la perdonan

La 'reina del pop' no parece estar pasando por una buena racha en lo que a redes sociales se refiere. Y es que tras ser criticada por publicar que varios de... 25.11.2021, Sputnik Mundo

En las imágenes publicadas, Madonna sale en una cama vestida solamente con unas medias de mallas y un sexy lingerie. En la descripción está la frase: "un ángel me está cuidando", en referencia a la figura que se encuentra arriba del catre.La mayoría de las críticas está relacionada más con los cambios que ha sufrido el cuerpo y la cara de la cantante, quien se ha sometido a múltiples operaciones plásticas y retoques estéticos, según sus seguidores. Además, muchos comentan acerca del excesivo uso de la herramienta Photoshop.Sin embargo, no todos sus seguidores opinan igual. Muchos celebran que a pesar de su edad —la cantante cumplió 63 años— siga manteniendo un físico envidiable y su espíritu irreverente.La controversia de los pezonesEl mayor problema estaría en que en varias de las fotografías se ve claramente el pezón de Madonna, quien no lo trata de ocultar. Solo en una de las imágenes, donde sale la artista completamente desnuda del torso para arriba y cubierta por una sábana de la cintura para abajo, el pezón es tapado con un emoji de corazón."Tía, le van a cerrar el insta", escribió uno de sus seguidores."Aquí viene la censura de IG", señaló otro de forma irónica.Las críticas de los usuarios se centran en las políticas de publicación de Instagram, red que no parece tener problemas con los pezones de Madonna, pero sí con las imágenes de esta parte del cuerpo compartidas por usuarias de a pie."Y la censura de Instagram, muda", apunta uno de los comentarios."Instagram sería INCAPAZ de tumbarle una foto a la DIVA de todos los tiempos", dice otro.A pesar de que este no es un tema nuevo, el alcance que tiene la publicación de la cantante estadounidense lo pone de nuevo sobre el tapete. Según muchos usuarios, las políticas de la red social parecen claras: los pezones de hombres y de celebridades son permitidos; los de las mujeres normales, no.

