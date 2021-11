https://mundo.sputniknews.com/20211125/londres-presiona-a-paris-para-que-acepte-patrullas-conjuntas-en-las-playas-francesas-1118650807.html

Londres presiona a París para que acepte patrullas conjuntas en las playas francesas

LONDRES (Sputnik) — Reino Unido ha intensificado su oferta de ayuda y cooperación policial y de Inteligencia en suelo francés para impedir travesías de... 25.11.2021, Sputnik Mundo

La ministra redobló la presión para que París acepte patrullas con agentes de policía y funcionarios británicos ante el naufragio, el 24 de noviembre de al menos 27 personas que se embarcaron en el litoral del norte de Francia rumbo a Inglaterra.El primer ministro Boris Johnson reprochó al Gobierno francés por "no hacer lo suficiente" para detener a los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes antes de embarcarse en zodiacs, botes o, incluso, piraguas proporcionadas en la mayoría de los casos por bandas de traficantes de seres humanos.A su vez, Patel especificó en los Comunes que la propuesta británica incluye el despliegue de agentes policiales, equipamientos de vigilancia y otros instrumentos de alta tecnología, datos y herramientas de Inteligencia, así como funcionarios especializados."El 'estatus quo' no puede persistir", subrayó antes de exponer la urgencia a "dar con una solución conjunta" al creciente problema de menores y adultos que llegan clandestinamente al sur de Inglaterra.Para la derecha conservadora, las oleadas de sin papeles son señales constantes de que el Reino Unido no ha retomado el control de las fronteras que Johnson y sus ministros prometieron durante la campaña del Brexit.Mientras, la Agencia Nacional de Crimen (NCA, en sus siglas en inglés) reiteró su oferta de cooperación transfronteriza en operaciones dirigidas a desarticular las bandas de traficantes que operan en Francia con la intención de trasladar extranjeros a Inglaterra.La experta aseguró que los traficantes no dudan a la hora de colocar a "personas vulnerables en situaciones increíblemente peligrosas", si esa es la vía para "poder explotarles en su beneficio".

