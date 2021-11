https://mundo.sputniknews.com/20211125/investigadores-espanoles-y-mexicanos-descubren-una-enana-marron-con-litio-que-nunca-se-destruye-1118656210.html

Investigadores españoles y mexicanos descubren una enana marrón con litio que nunca se destruye

Se trata de la enana marrón más antigua y fría donde hasta ahora se ha podido constatar la presencia de este valioso elemento. También conocido como petróleo... 25.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-25T18:25+0000

2021-11-25T18:25+0000

2021-11-25T18:30+0000

ciencia

espacio

islas canarias

consejo superior de investigaciones científicas de españa (csic)

instituto nacional de astrofísica, óptica y electrónica

méxico

"Este objeto subestelar, denominado Reid 1B, conserva intacto el depósito más primigenio conocido de litio en nuestra vecindad cósmica, cuyo origen se remonta a un tiempo anterior a la formación del sistema binario al que pertenece", señala el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en un comunicado.Las enanas marrones, también conocidas como enanas café o estrellas fallidas, son los eslabones naturales que hay entre las estrellas y los planetas. Son más masivas que Júpiter, pero no lo suficiente para quemar hidrógeno y por lo tanto no pueden brillar. Precisamente, esto es lo que hizo que estos objetos estelares permanecieran ocultos hasta mediados de los años noventa del siglo pasado, cuando fueron detectados por primera vez por los observadores.Martín también explica que "hay miles de millones de enanas marrones en la Vía Láctea. El litio que albergan las enanas marrones constituyen el mayor depósito conocido de este valioso elemento en nuestra vecindad cósmica".El descubrimiento lo han realizado un equipo de investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México (INAOE). En concreto, lo ha llevado a cabo el instrumento OSIRIS, que está instalado en el Gran Telescopio Canarias, situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla canaria de La Palma.Entre los meses de febrero y agosto de 2021 se realizaron varias observaciones espectroscópicas de alta sensibilidad de dos binarias cuyas componentes son enanas marrones. En tres de ellas no detectaron litio, pero la sorpresa llegó con la cuarta, la Reid 1B, que era la más fría y débil de las cuatro. Los investigadores encontraron en ella un depósito de litio cósmico que nunca se destruye y cuyo origen consideran que es anterior incluso a la formación del sistema al que pertenece Reid 1B.Esta enana marrón es el objeto extrasolar más frío y débil donde se ha encontrado litio, en una cantidad 13.000 veces superior al que hay en la Tierra.Reid 1B tiene 1.100 millones de años y está a 16,9 años luz de La Tierra. Cuenta con una masa dinámica 41, mayor que la de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar.

islas canarias

méxico

