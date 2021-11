https://mundo.sputniknews.com/20211125/el-nino-argentino-que-hace-tortas-para-costear-una-operacion-y-endulza-las-redes-1118659715.html

El niño argentino que hace tortas para costear una operación y endulza las redes

Joaquín Nahuel Nuñez es un niño argentino de 10 años que sueña con ser pastelero y hace tortas para pagarse una cirugía reconstructiva, tras un accidente... 25.11.2021, Sputnik Mundo

Solo en Twitter, Joaquín reúne más de 140.000 seguidores que lo alientan a seguir aprendiendo y apoyan sus elaboraciones.Recientemente cumplió uno de sus sueños: conocer a los jugadores de Boca Juniors— el club del que es hincha— y compartir con ellos uno de sus postres.El amor por la pastelería le fue inculcado por su abuelo Francisco. Con tan solo seis años de edad, Joaquín colaboraba con su abuelo en la elaboración de tortas: al principio eran bizcochuelos con técnicas simples, sin relleno, pero luego se motivó y comenzó a aprender de forma autodidacta con tutoriales que ve en Youtube."Yo hacía tortas con él y después me empezó a gustar hacer el decorado y todo", dijo el niño al medio argentino La Nación.Ahora, Joaquín realiza sorteos de sus postres para costear una operación en la que le implantarán cuatro expansores cutáneos —de 500 dólares cada uno—, necesarios para su reconstrucción facial.Se prevé que esa sea la primera intervención pero no la última ya que, según los resultados, las operaciones continuarán en el resto del cuerpo afectado por el accidente.Joaquín se quemó en 2019 jugando con su hermano cuando tiraron alcohol a unas brasas que creyeron apagadas. El incidente produjo quemaduras en el 25% de su cuerpo, por las que terminó internado en el Hospital de Quemados de Caballito.Su gusto por la pastelería no se detuvo nunca, y a pesar de no contar con todos los utensilios necesarios, comenzó a aumentar la dificultad de sus elaboraciones y a diversificar sus productos: hornea muffins, donas, minitortas y pastafrolas. Todas ellas, creaciones que elabora solo.Actualmente, también realiza pedidos personalizados que envía a domicilio dentro de la ciudad de General Rodríguez, además de Merlo y Moreno, todas localidades de la provincia de Buenos Aires.Tortas de uno y hasta tres pisos son algunos de los encargos que le solicitan muchos de sus seguidores para cumpleaños y diferentes ocasiones.Su familia, tras ver la motivación y la felicidad del niño y su talento con la manga, decidió apoyarlo y le proporciona las herramientas para que continúe su pasión.En los últimos meses, la historia y el talento de Joaquín recorrieron los medios argentinos, que lo invitaron a hornear sus tortas en vivo, por lo que los televidentes pudieron seguir el proceso paso a paso.

