Egipto inaugura en Luxor la Avenida de las Esfinges

Egipto inaugura en Luxor la Avenida de las Esfinges

Después de más de siete décadas de trabajos para excavar un camino repleto de estatuas milenarias, Egipto finalmente abrirá al público la Avenida de las...

La pasarela tiene poco más de 2,5 kilómetros de extensión y unos 75 metros de largo. Conecta el templo de Karnak al de Luxor, en lo que solía ser la antigua ciudad de Tebas.Las poco más de 1.000 esfinges y estatuas con cabeza de carnero encontradas en el local se han recuperado y ahora adornan ambos lados de la avenida.La construcción de la Avenida de las Esfinges comenzó durante el período del Imperio Nuevo de Egipto (1550 a. C. - 1070 a. C.) y se concluyó durante el reinado de Nectanebo I (380 a. C. - 362 a. C.), el primer faraón de la dinastía XXX.A lo largo de los muchos siglos, el camino quedó bajo múltiples capas de arena. Solamente en 1949, el arqueólogo egipcio Mohamed Zakaria Ghoneim descubrió ocho estatuas cerca del Templo de Luxor. Con el paso del tiempo, las demás esfinges las encontraron los especialistas.

