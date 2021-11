Denise Dresser invita a AMLO a su clase después de que ironizó de ella en la mañanera

https://mundo.sputniknews.com/20211125/denise-dresser-invita-a-amlo-a-su-clase-despues-de-que-ironizo-de-ella-en-la-mananera--1118654230.html

La académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Denise Dresser, invitó a su clase al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el... 25.11.2021, Sputnik Mundo

Durante la rueda de prensa, López Obrador mostró un tuit de Dresser en el que la escritora acusa al mandatario de haber dado un golpe de Estado con el acuerdo que convierte las obras públicas en materia de seguridad nacional.Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo consideró que "no se midió" al hacer dicha acusación e ironizó con que ahora se llama Augusto, en referencia al dictador chileno Augusto Pinochet.En respuesta, durante su participación en una mesa de opinión en el programa de Carmen Aristegui, Denise Dresser consideró que si el presidente le dedicó 10 minutos a criticar uno de sus tuits, es porque su crítica es certera y le cala.La académica insistió en su acusación y sostuvo que México atraviesa por una "erosión de la democracia", ya que el gobierno ha optado por la militarización, el Estado de excepción y el "decretismo".Por ello, la académica invitó al mandatario a acudir a sus clases en el ITAM "para que escuche los debates y la argumentación" que sustentan sus críticas a la 4T.Asimismo, negó que gane "un dineral" —como afirmó López Obrador—, e incluso comentó que gana menos que muchas personas que fungieron como sus asistentes y hoy ostentan altos cargos públicos.El 23 de noviembre, un día después de que se publicara un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que considera asuntos de seguridad nacional las obras estratégicas del gobierno federal, como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, la universitaria Dresser consideró que la medida era un golpe de Estado."Vamos a avisarle a la gente porque a lo mejor no se enteró de que ya dimos un golpe de Estado", reviró el presidente.López Obrador pidió distinguir que lo emitido en el DOF es un acuerdo y no un decreto, con lo que se deslindó de las acusaciones de Dresser.

