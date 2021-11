https://mundo.sputniknews.com/20211125/cuba-preserva-y-difunde-ideario-de-fidel-castro-a-5-anos-de-su-muerte-1118665818.html

Cuba preserva y difunde ideario de Fidel Castro, a 5 años de su muerte

Cuba preserva y difunde ideario de Fidel Castro, a 5 años de su muerte

LA HABANA (Sputnik) — Con la realización de galas artísticas, foros de debate, y la inauguración de un centro destinado al estudio y difusión de su... 25.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-25T21:38+0000

2021-11-25T21:38+0000

2021-11-25T21:38+0000

américa latina

cuba

fidel castro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1118665529_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3c8a8c30fd90f79f77fd767315c94cdc.jpg

"Ayer me preguntaron cuándo conocí a Fidel. Y he respondido que desde que tengo memoria. Muchos años después fue mi jefe, pero desde que era un niño lo conozco y lo quiero". Ahora trato de seguir sus pasos. Conmigo va", escribió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su cuenta de la red social de Twitter.Esta afirmación de Díaz-Canel es recurrente en millones de cubanos que nacieron después de 1959. Fidel ha estado presente en sus vidas, de una manera u otra, y es casi imposible separar recuerdos donde no aparezca, en primera persona o en el telón de fondo, la imagen del guerrillero devenido presidente.A la hora de mirar la figura de Fidel Castro, para los cubanos solo existían dos opciones: el amor o el odio. Su personalidad de líder, su manera de dirigir el país, su pensamiento futuro, no dejaba espacios para terceras opciones.Unos lo calificaron de líder revolucionario, otros como tirano. Incluso algunos fuera de Cuba lo tenían como el referente internacional de las clases más desposeídas. Podía verse de muchas maneras, pero nunca invisible y desconocido.Otros, por su parte, con una imagen diferente del actual sistema político en Cuba, lamentan la muerte del líder revolucionario.En cambio, para muchos de los cientos de miles de cubanos que viven en el extranjero, principalmente en Miami, al sur de EEUU, mencionar el apellido Castro es casi una herejía, y a quien culpan de los todos los "males" que se sufren hoy en la isla.SemblanzaAbogado de formación y procedente de una familia burguesa, Fidel Castro tomó partido muy pronto con las causas sociales de su pueblo, y se convirtió en el líder de un incipiente movimiento revolucionario que terminó tomando las armas y derrocando a la dictadura del general Fulgencio Batista (1952-1958).En julio de 1953, al frente de un grupo de jóvenes, encabeza un ataque armado a la segunda fortaleza militar del país, en la provincia de Santiago de Cuba, en respuesta al golpe de Estado dirigido por Batista.Después de salir de la cárcel, marcha a México donde prepara una expedición militar, y en 1956 desembarca al sureste de la isla, iniciando una lucha guerrillera que logró derrotar la dictadura y provocó el triunfo revolucionario en enero de 1959.Castro fungió como primer ministro, encabezando el gobierno revolucionario desde 1959 hasta 1976, año en que se convierte en presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, hasta 2006, en que a causa de una grave enfermedad se retira del poder, que traspasó a su hermano, el general Raúl Castro, en 2008.Centro depositario de sus ideasUna de las principales acciones para conmemorar este quinto aniversario de su fallecimiento, será la inauguración del Centro Fidel Castro Ruz, en la zona del Vedado, en La Habana, un espacio destinado al estudio y difusión del pensamiento.De acuerdo a la ley 123 aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) el 27 de diciembre de 2016, por voluntad expresa de Fidel Castro, "su nombre no se utilizará para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles y otros lugares públicos, así como tampoco se erigiran en su memoria monumentos, bustos, estatuas, tarjas conmemorativas y otras formas similares de tributo".A pesar de esa decisión, según el artículo 2 de la propia ley, "se exceptúa (…), el empleo de su nombre para denominar alguna institución, que conforme a la ley, se constituya para el estudio y difusión de su pensamiento y obra", argumentación legal en la que se basa la creación de este centro de estudios.

https://mundo.sputniknews.com/20211125/vice-primer-ministro-cubano-cabrisas-homenajea-a-fidel-castro-en-moscu--video-1118634006.html

https://mundo.sputniknews.com/20211125/1118629378.html

https://mundo.sputniknews.com/20210813/fidel-castro-en-fotos-y-testimonios-a-95-anos-de-su-natalicio-en-cuba-1115070848.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Miguel Fernández

Miguel Fernández

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Miguel Fernández

cuba, fidel castro