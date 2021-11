China reitera que no cederá ante EEUU en el tema de Taiwán

"Reiteramos en más de una ocasión que en la cuestión de desarrollo de las relaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países, China se basa en ciertos principios. Consisten en que la soberanía, la dignidad y los intereses fundamentales de China no pueden ser violados. Especialmente en el tema de Taiwán, en el que China no cederá de ninguna manera. Estados Unidos no debe hacerse ilusiones al respecto", dijo Wu en una rueda de prensa.