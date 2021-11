https://mundo.sputniknews.com/20211125/adios-hipertension-esta-inesperada-actividad-podria-reducir-tu-presion-arterial-1118636692.html

¡Adiós, hipertensión! Esta inesperada actividad podría reducir tu presión arterial

Según el médico y presentador británico Michael Mosley, esta actividad que muchos ya realizan a diario podría traer beneficios para la salud. Se trata de cantar. En su pódcast Just One Thing, Mosley habló acerca de los beneficios de esta práctica.Daisy Fancourt, profesora asociada de psicología y epidemiología en el University College de Londres, coincidió en que diversos estudios han demostrado los muchos beneficios del canto para la salud. Entre ellos, la invitada al pódcast incluyó una disminución de la presión arterial.De acuerdo con otra investigación científica mencionada por el tabloide británico, escuchar música en vivo es capaz de reducir la presión arterial diastólica en pacientes sometidos a quimioterapia.Las investigaciones sugieren que solamente escuchar música ya tiene excelentes beneficios para la salud. Sin embargo, "si deseas obtener el máximo beneficio, entonces necesitas cantar", dijo el médico.Según Fancourt, no es necesario ser profesional del canto, tampoco cantar mucho para disfrutar de los beneficios de la práctica. La médica detalla que escasos cinco minutos diarios de canto son suficientes para ver los resultados en la salud arterial.

💗 salud, enfermedades cardiovasculares, hipertensión