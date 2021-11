https://mundo.sputniknews.com/20211124/unos-600-empleados-de-google-firman-una-carta-contra-la-vacunacion-obligatoria-1118582160.html

Unos 600 empleados de Google firman una carta contra la vacunación obligatoria

MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 600 empleados de Google se opusieron en una carta colectiva a la decisión de la compañía de vacunar a todos sus trabajadores contra... 24.11.2021, Sputnik Mundo

Anteriormente, la Сasa Blanca informó que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, forma parte del Departamento de Trabajo de EEUU) ordenó a todas las empresas con sede en el país, que contaran con un personal de más de 100 personas, que vacunaran a sus empleados contra el COVID-19 a más tardar hasta el 4 de enero de 2022. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito del país norteamericano decidió suspender esta norma.En respuesta, al menos 600 empleados de la compañía Google solicitaron en una carta colectiva a la gerencia de la empresa que elimine el requisito de vacunarse y proponga otro más "inclusivo". En la carta, los trabajadores de Google también instan a "manifestarse en contra de la demanda" y a no retractarse de la decisión de no vacunarse contra el COVID-19.Según CNBC, Google exigió a más de 150.000 empleados que proporcionaran para el 3 de diciembre información sobre si se habían vacunado o no.Según Rackow, los empleados pueden negarse a ponerse el fármaco por razones religiosas o por circunstancias médicas, el permiso para no vacunarse se otorgará a esas personas de manera individual.

