Pujol, el restaurante mexicano que ha encendido el debate sobre los 'whitexicans' y el abuso laboral

Pujol, el restaurante mexicano que ha encendido el debate sobre los 'whitexicans' y el abuso laboral

El restaurante Pujol del chef Enrique Olvera nuevamente se volvió tendencia en redes sociales, esta vez por la columna de una periodista que lo defiende ante... 24.11.2021

américa latina

restaurante

méxico

El prestigioso establecimiento, considerado uno de los 10 mejores del mundo, comenzó a ser blanco de memes y chistes luego de que se difundió que uno de los integrantes de la banda Disclosure se enfermó por comer mole en dicho restaurante, lo que lo obligó a cancelar su presentación en el festival Corona Capital.Este rumor —negado por la propia banda— fue el pretexto para que cientos de internautas se burlaran de los altos precios del Pujol, de sus presentaciones de platillos típicos mexicanos y recordaran las denuncias por abusos laborales en contra de sus empleados.En este contexto, la periodista Laura Manzo publicó en Opinión 51 la columna No es Pujol, somos nosotros en la que asegura que las críticas que recibe el restaurante son consecuencia de "un error de percepción sobre nosotros mismos".Según la columnista, los mexicanos padecen de un sentimiento de inferioridad al preferir "pagar muchos pesos o dólares" por comida extranjera, "pero que no nos digan que el mole madre es un platillo costoso porque algo nos sigue cayendo muy mal"."Los únicos en el mundo que pensamos que un taco no puede tener una versión sofisticada y de mayor valor monetario somos los mexicanos. Los únicos que decimos que el Pujol es de whitexicans somos los mexicanos", afirmó.Las respuestas no se hicieron esperar abriendo de nuevo el debate sobre quiénes pueden costear una comida en el famoso restaurante mexicano. La periodista también recordó las críticas que generó la columna que el chef Enrique Olvera publicó en Reforma y en la cual se quejó de un cliente que le exigió chiles toreados y limón para acompañar su cena, ante la indignación del dueño del Pujol. Incluso, Manzo acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de promover un discurso polarizante que alimenta "nuestros complejos y las graves consecuencias de la imposibilidad de nuestro progreso"."Es tan dañino el discurso polarizante del Ejecutivo que repercute en todos los ámbitos de la vida política y social de este país. Es tan dañino su discurso como la respuesta agresiva y ciega de sus detractores, que terminan no sólo por caer en la trampa del mandatario, sino por alimentar nuestros complejos y las graves consecuencias de la imposibilidad de nuestro progreso", se lee en la columna.

