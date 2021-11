https://mundo.sputniknews.com/20211124/peru-el-peligro-de-una-vacancia-presidencial-es-reducido-1118610154.html

Perú: "El peligro de una vacancia presidencial es reducido"

El presidente Pedro Castillo criticó a los congresistas que intentan promover una moción de vacancia para destituirlo. En otro orden, en México se disolvió una... 24.11.2021, Sputnik Mundo

Perú: "El peligro de una vacancia presidencial es reducido" El presidente Pedro Castillo criticó a los congresistas que intentan promover una moción de vacancia para destituirlo. En otro orden, en México se disolvió una caravana de alrededor de 3.000 personas tras alcanzar un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

El mandatario peruano afirmó que el intento de destituirlo es una violación a la voluntad popular de la ciudadanía que lo eligió como jefe de Estado. "No necesito que me pongan una agenda, le piden una vacancia a una persona elegida por el pueblo", dijo Pedro Castillo en un acto en el departamento de Huancavelica.La iniciativa de destitución fue de la congresista opositora de Avanza País, Patricia Chirinos, por la causal constitucional de "incapacidad moral". La legisladora acusa al presidente de mantener "reuniones no registradas" durante los primeros días de su gestión a fines de julio.Además alegó que Castillo nombró en importantes cargos a funcionarios con problemas con la Justicia, entre otras causas.Godoy destacó que "varios de estos grupos [que piden la salida del presidente] lideraron marchas que pasaron a ser muy poco concurridas”. Además está el caso del sector de la candidata derrotada Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que se plegó a este pedido, lo cual "agrega un rechazo" de quienes rechazan al fujimorismo.En otro orden, esta semana, en medio de la polémica por el anuncio del cierre de cuatro minas en el sur del país, la primera ministra Mirtha Vásquez hizo un llamado a la unidad."Vásquez ha sido efectiva en su labor al frente del Gabinete, pero esta declaración sobre el cierre de minas le abrió un flanco con los empresarios del rubro. Es poco probable que cumpla con un cierre drástico, dado que ha comenzado a negociar con gremios y empresas", señaló.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con Yuriria Salvador, coordinadora de Cambio Estructural del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, integrante del Observatorio y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, sobre la disolución en este país de una caravana de alrededor de 3.000 personas tras alcanzar un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración.Y además la Marcha por la Patria en Bolivia, con miles de personas marchando hacia La Paz en apoyo al Gobierno de Luis Arce.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

