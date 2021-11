https://mundo.sputniknews.com/20211124/oms-unas-160000-vidas-se-salvarian-si-el-95-de-los-europeos-usa-mascarilla-1118586059.html

OMS: unas 160.000 vidas se salvarían si el 95% de los europeos usa mascarilla

LONDRES (Sputnik) — El director ejecutivo de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Robb Butler, declaró que si el 95% de los... 24.11.2021

Además señaló que según unas previsiones, "se podría salvar unas 160.000 vidas si el 95% de la población usase la mascarilla".Según datos de Butler, de un 45 a un 47% de la población de los países europeos no se puso la vacuna contra el coronavirus hasta el momento."Permitan que yo diga bien a las claras: no se vacunó la mayoría de las personas que se atienden hoy en las unidades de terapia intensiva ", agregó.El jefe de la oficna europea de la OMS, Hans Kluge, antes declaró que más de 500.000 personas podría fallecer en la región europea a causa del COVID-19 hacia febrero de 2022, si no se logra el nivel requerido de la vacunación y la gente sigue despreciando el llamamiento a usar la mascarilla.

