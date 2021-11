https://mundo.sputniknews.com/20211124/misoginia-xenofobia-y-racismo-en-la-voz-de-un-diputado-electo-chileno-1118610753.html

Misoginia, xenofobia y racismo en la voz de un diputado electo chileno

Misoginia, xenofobia y racismo en la voz de un diputado electo chileno

SANTIAGO (Sputnik) — Lleva solo dos días electo y algunos ya ponen en duda que el diputado electo Johannes Kaiser, del Partido Republicano (ultraderecha), esté... 24.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-24T20:30+0000

2021-11-24T20:30+0000

2021-11-24T20:30+0000

américa latina

chile

racismo

xenofobia

misoginia

elecciones presidenciales en chile (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/16019/19/160191927_0:128:1229:819_1920x0_80_0_0_bb4ad402ae53135172ca21e3b68e4984.jpg

Kaiser consiguió uno de los siete escaños del distrito 10 de Santiago en la elección parlamentaria del 21 de noviembre, y quedó en tercer lugar con 26.610 votos. Nunca ha ejercido un cargo público ni nada por el estilo, pero se forjó una popularidad como youtuber publicando videos en los que conversa de política con figuras ligadas al conservadurismo.Si bien su figura siempre fue polémica a raíz de la dureza de su relato, tras las elecciones los usuarios de redes sociales comenzaron a subir extractos de algunos de sus dichos, acusándolo de practicar un discurso de odio contra las mujeres y las minorías.En otro video dijo que estaban "bien fusilados la gente de Pisagua", haciendo referencia a un centro de prisioneros que funcionó en el norte del país durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), donde se ejecutó decenas de opositores al régimen.Luego, muchos se arremangaron las camisas y revisaron exhaustivamente el Twitter del próximo diputado de la República. "Un 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada y al mismo tiempo salen a la calle a protestar", reza uno.Otro de Kaiser: "Esas feministas que aparecen ahora, diciendo haber sido violadas y que no denunciaron a tiempo a sus agresores son cómplices de las violaciones que estos pudieron perpetrar gracias a su silencio". Constantemente denuesta a las feministas, llamándolas "orates"."La única razón por la que las feministas querían derecho a voto es porque, como no tenían marido, no podían obligarlos a votar como ellas querían". O: "Me preguntan por qué no tengo pareja y la respuesta es obvia, ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en casa para servir y dar placer al marido. Para mantener a una huevona empoderada prefiero volverme maricón".Estos son solo algunos mensajes de una larga lista, que también incluye homofobia y racismo contra migrantes.El martes 23, Kaiser cerró su cuenta de Twitter y no la ha vuelto a abrir.De familia migranteA pesar de la xenofobia que manifiesta Kaiser, él mismo proviene de una familia migrante que llegó al sur de Chile desde Alemania. Tiene 45 años y su mayores logros los ha conseguido en las redes sociales, principalmente en YouTube, donde cuenta con 109.000 seguidores.Desde esta plataforma se acercó a José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, que ganó las elecciones presidenciales y pasó a segunda vuelta junto al abanderado del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.Tras congeniar con sus ideas, Kaiser decidió entrar a militar en la tienda política de Kast y postular al Congreso."Sus ideas paleolibertarias lo sitúan en la derecha conservadora en lo social, es minarquista respecto del rol del Estado y liberal en lo económico", se podía leer en la biografía que aparecía en su sitio web, el cual ahora tampoco está disponible.Peticiones de renuncia y reaccionesA través de un comunicado, Kaiser pidió disculpas públicas a "todos quienes se hayan sentido ofendidos por una serie de frases francamente inaceptables". El futuro parlamentario aseguró que la gente no entendió que él usaba la ironía para escandalizar y llamar la atención.La ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, señaló a través de su cuenta de Twitter que "es inaceptable que se ponga en duda el derecho a voto de las mujeres". Por su parte, la diputada del Partido Socialista (centroizquierda), Maya Fernández, sostuvo en la misma red social: "No aceptaremos violencia de género ni machismo. Demasiada inhumanidad. ¡Inaceptable!".El diputado Daniel Núñez, del Partido Comunista (izquierda), fue más allá y tuiteó que Kaiser "está inhabilitado ética y políticamente para asumir su cargo por incitación al odio y violencia contra las mujeres". Y emplazó a Kast a que le impida asumir y que lo reemplace.Una de las reacciones más esperadas era la de Kast. Al ser consultado en una conferencia de prensa, le quitó el piso a su diputado y afirmó que no comparte sus declaraciones. "Él tendrá que salir a dar una explicación al respecto", afirmó. No obstante, después matizó: "Hay que ver en qué momento salieron esos videos, y en qué contexto".En las elecciones presidenciales del domingo 21 de noviembre, Kast consiguió el primer lugar con un 27,9% de los votos, clasificando para competir en la elección de segunda vuelta del 19 de diciembre contra a Boric, quien logró la segunda mayoría con 25,8%.

https://mundo.sputniknews.com/20211123/la-policia-chilena-detiene-a-un-sujeto-que-portaba-armas-en-una-actividad-del-candidato-kast-1118547510.html

https://mundo.sputniknews.com/20211122/kast-supo-leer-en-chile-que-la-epica-del-estallido-social-ya-murio-1118521773.html

https://mundo.sputniknews.com/20211124/manifestantes-chilenos-interrumpen-una-actividad-de-campana-del-candidato-kast-1118602877.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

chile, racismo, xenofobia, misoginia, elecciones presidenciales en chile (2021)