Miles de policías protestan contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana en España

24.11.2021

"La reforma de este texto, pactado en los despachos, no hace sino, amenazar la vida diaria de los ciudadanos y dejar desprotegidos a los policías en su trabajo diario", reza un comunicado emitido por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los organismos integrados en No a la España insegura, la plataforma convocante de la protesta,La reforma de la ley mordaza fue uno de los compromisos electorales tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos, que además se comprometieron a modificarla en el acuerdo programático que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.La ley de seguridad ciudadana fue introducida por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy en el año 2015, en pleno auge de las protestas contra las políticas de austeridad. En líneas generales, la norma aumenta la capacidad de sanción de la Policía, lo que según organizaciones como Amnistía Internacional va dirigido a provocar "la autocensura y la desmovilización ciudadana".La norma también favorece la discrecionalidad policial al otorgar una presunción de veracidad total a los atestados policiales, permitir el arresto de un ciudadano por seis horas sin justificar o introducir sanciones que desincentivan la toma de imágenes de posibles abusos policiales bajo el pretexto de proteger la seguridad de los agentes.Los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios, trabajan con la idea de suavizar muchas de estas cuestiones a través de enmiendas a la norma aprobada en 2015, algo que rechazan los colectivos policiales.La protesta de los cuerpos policiales –que continuará con nuevas movilizaciones el sábado, el 27 de noviembre– contó con el apoyo de los principales partidos de la oposición: el conservador Partido Popular, la formación ultraderechista Vox y los liberales de Ciudadanos.En declaraciones a la prensa desde la concentración celebrada en Madrid, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró que "sin seguridad no hay libertad" y se refirió a los planes para la reforma de la ley mordaza como un "atropello a la protección de quienes nos protegen".

