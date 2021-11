https://mundo.sputniknews.com/20211124/manifestantes-abren-fuego-contra-la-policia-durante-protestas-en-martinica-francesa-1118583516.html

Manifestantes abren fuego contra la policía durante protestas en Martinica francesa

Manifestantes abren fuego contra la policía durante protestas en Martinica francesa

PARÍS (Sputnik) — Un grupo de manifestantes abrió fuego contra la policía y los gendarmes la noche del 23 de noviembre, durante unas protestas contra las... 24.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-24T10:29+0000

2021-11-24T10:29+0000

2021-11-24T10:39+0000

europa

francia

martinica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106861/02/1068610218_0:71:1920:1151_1920x0_80_0_0_f81a69c054a375d49f7cadcddf1a8996.jpg

La policía aseguró que los participantes de los disturbios utilizaron balas de combate reales.Según el canal de televisión, los manifestantes provocaron un tiroteo por segunda vez consecutiva, por lo cual la situación en Martinica sigue siendo "extremadamente tensa".El 22 de noviembre, la policía informó que más de 1.300 personas salieron a las calles en ese territorio para expresar su rechazo ante las medidas sanitarias relacionadas con la pandemia de coronavirus.Ese mismo día el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo referencia a las protestas en Guadalupe, catalogando la situación allí de muy explosiva, así como instó a todos los residentes del departamento a que no cedan a las manipulaciones. El mandatario recordó que la salud no se debería utilizar en la lucha política.Las autoridades de Guadalupe impusieron en su territorio un toque de queda, sin embargo la noche del 20 de noviembre grupos de personas armadas rompieron vidrieras y saquearon varias tiendas.El 12 de julio pasado, Macron declaró que, a partir de agosto, en el país sería obligatorio presentar un pase sanitario en los hospitales, restaurantes, centros comerciales y en algunos medios de transporte.Esas medidas se completaron dos meses después con la aprobación de la vacunación obligatoria contra el coronavirus para varias categorías de trabajadores, incluido el personal médico, que a partir del 15 de septiembre no podría ejercer su labor ni recibir el sueldo sin ser antes vacunado.

francia

martinica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, francia, martinica