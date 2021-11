https://mundo.sputniknews.com/20211124/los-militares-de-colombia-responden-a-denuncia-de-22-menores-muertos-en-operaciones-desde-2018-1118599131.html

Los militares de Colombia responden a denuncia de 22 menores muertos en operaciones desde 2018

El Comando General de las Fuerza Militares de Colombia aseguró que el Ministerio de Defensa no tiene dentro de sus funciones determinar el sexo ni la edad de... 24.11.2021, Sputnik Mundo

"El Ministerio de Defensa no tiene dentro de sus funciones y competencias determinar el sexo o edad biológica de muertos en desarrollo de operaciones militares. Dichas atribuciones le corresponden al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (…), dicha información goza de reserva legal, de la cual las Fuerzas Militares no son destinatarias", indicó el Comando en un comunicado divulgado este 24 de noviembre.Asimismo, indicó que las operaciones militares en el país se realizan bajo el marco jurídico aplicable y que son legítimas conforme al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho de la Guerra.Cepeda reveló el 23 de noviembre, a través de sus redes sociales, que basado en datos del estatal Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses pudo conocer de la cantidad de menores muertos en operaciones militares desde 2018."En un derecho de petición [recurso judicial] a Medicina Legal, establecimos que de 21 bombardeos en la administración actual [Gobierno de Iván Duque], en siete se presentaron muertes de niños, niñas y adolescentes", aseguró Cepeda en rueda de prensa virtual.Al respecto agregó que "por lo menos 22 menores de 18 años han muerto en estas operaciones" y detalló que de ellos 13 jóvenes eran de sexo masculino y siete femenino, mientras que "hay dos que no fue posible determinar el sexo, dada la destrucción de sus cuerpos".La mayoría de los fallecidos menores tenía entre 15 y 17 años, aunque el rango de edad de algunos estaba entre 10 y 13 años.Cepeda calificó estas muertes como "crímenes de guerra", dado que, según él, en varias de estas operaciones las Fuerzas Militares tenían "pleno conocimiento de la presencia de menores" en campamentos de la guerrilla del ELN y de disidencias de las FARC que fueron bombardeados.

