https://mundo.sputniknews.com/20211124/la-fiscalia-peruana-halla-20000-dolares-en-la-oficina-del-investigado-exsecretario-presidencial-1118605263.html

La Fiscalía peruana halla 20.000 dólares en la oficina del investigado exsecretario presidencial

La Fiscalía peruana halla 20.000 dólares en la oficina del investigado exsecretario presidencial

El Ministerio Público de Perú (Fiscalía) halló un monto de 20.000 dólares en efectivo, propiedad del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, en el interior... 24.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-24T18:09+0000

2021-11-24T18:09+0000

2021-11-24T18:09+0000

américa latina

corrupción

fiscalía

perú

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107299/03/1072990388_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_58adda60203d1412c1d2acf9fbb10b2c.jpg

"Autorizando el señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo el acceso al personal fiscal al mencionado ambiente [baño], exhibiendo sus objetos personales, indicando también que dentro de ellos tiene la suma de 20.000 dólares americanos, señalando que el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno", se indica en el acta de la diligencia fiscal que se hizo pública en medios locales.El 23 de noviembre, la Fiscalía anticorrupción desarrolló una diligencia en la sede del Ejecutivo como parte de las investigaciones que se le sigue a Pacheco por presunto tráfico de influencias al haber presionado supuestamente para obtener ascensos de altos mandos militares cercanos al presidente Pedro Castillo.Luego de las denuncias por los ascensos de los militares, el secretario del jefe de Estado anunció su renuncia al cargo la semana pasada, aunque esta recién ha sido aceptada formalmente por el presidente Castillo este miércoles, 24 de noviembre.Las suspicacias respecto a la procedencia legal de los 20.000 dólares son fuertes, según apuntan diversos medios y políticos peruanos.Pacheco fue nombrado secretario presidencial a inicios de agosto pasado, ascendiendo su sueldo mensual a 25.000 soles brutos (6.250 dólares); sin embargo por los descuentos de ley, su sueldo neto está cercano a los 17.000 soles (4.250 dólares).Considerando que Pacheco ha recibido sus honorarios correspondientes a agosto, septiembre y octubre (los tres meses que ha cobrado hasta la fecha pues aún no recibe el abono de noviembre), la suma de estos tres sueldos sería cercana a 12.750 dólares, un monto lejano a los 20.000 dólares hallados y que él alega que son producto de sus ahorros como secretario presidencial.Asimismo, genera suspicacias que el dinero se haya encontrado en efectivo y en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno, y no en su domicilio o en una cuenta bancaria, como es lo más común.Hasta el momento el presidente Castillo no se ha pronunciado sobre este hecho ni sobre las investigaciones fiscales a su exsecretario.

https://mundo.sputniknews.com/20211112/un-peruano-denuncia-al-presidente-por-trafico-de-influencias-en-caso-de-ascensos-militares-1118179225.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corrupción, fiscalía, perú, pedro castillo