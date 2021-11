https://mundo.sputniknews.com/20211124/la-espana-vaciada-se-rebela-unos-tienen-su-idioma-en-netflix-y-nosotros-ni-cobertura-para-verlo-1118589473.html

La España Vaciada se rebela: "Unos tienen su idioma en Netflix y nosotros ni cobertura para verlo"

La España Vaciada se rebela: "Unos tienen su idioma en Netflix y nosotros ni cobertura para verlo"

Nace en Andalucía el proyecto político Jaén Merece Más que se integra en el movimiento de la España Vaciada. La exigencia de redistribución de las inversiones... 24.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-24T13:16+0000

2021-11-24T13:16+0000

2021-11-24T13:17+0000

españa

andalucía

📝 reportajes

presupuesto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1118590026_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_e8dd7c62509ca9fcc0f1d55750720d8a.jpg

La revuelta de La España Vaciada llega esta semana desde Jaén. El mismo día que los 333.860 jienenses veían como en Madrid la ERC de Gabriel Rufián conseguía varios millones más en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para, por ejemplo, asegurarse la presencia del catalán en Netflix, en el interior de Andalucía nacía un movimiento político que quiere reformular España.Las Plataformas cívicas reunidas en torno al colectivo Levanta Jaén han decidido dar el paso para convertirse en una "herramienta política que se articule en beneficio de Jaén, pero sobre todo de España, creando un país con más justicia y equidad", explica a Sputnik el portavoz de Jaén Merece Más, Juan Afán.Jaén Merece Más es, por ahora, la propuesta para dar nombre a un colectivo con personalidad política que aún se está configurando. Por lo pronto hay seis personas que concurrirán en la política autonómica. "En España tenemos un modelo que sobredopa presupuestariamente a unas regiones. Cataluña rechaza mil millones de euros para su aeropuerto porque saben que de todos modos recibirán otra inyección milmillonaria. Simplemente queremos las mismas infraestructuras y oportunidades que ellos", explica Afán.Desde Linares, Javier Saigner, que coordina la proyección política con los movimientos de España Vaciada nos cuenta que "el eje político de este proyecto no es otro que Jaén". La idea es defender y negociar en beneficio del territorio, igual que lo hace el PNV o ERC.El descontento de JaénJaén es una provincia del interior andaluz que se sustenta sobre el aceite de oliva. Es la primera región en el mundo en producción de aceite, pero más allá de eso, no hay otras oportunidades. Afán es hijo de una familia de emigrantes, "tengo familia por toda España, llevo toda mi vida intentando emprender en el ámbito tecnológico, pero el desarrollo aquí es solo para pequeñas empresas de carácter artesanal".El nacimiento político emana del dolor y el agravio comparativo. Solo en el último año, Jaén acumula muchos reproches contra las administraciones autonómica y nacional. La pérdida de la instalación militar del COLCE, del ITI (la Inversión Territorial Integrada de Fondos Europeos), unos Presupuestos del Estado insuficientes, o la desconexión en autovías o tren que desembocan en más desempleo (22,59% en el tercer trimestre) y la emigración a Madrid, Barcelona o al Levante.Los colectivos denuncian un modelo de país que les excluye, les vacía de contenidos y de oportunidades. "No nos queda más que emigrar para trabajar como camareros", alerta Afán." Jaén conecta con otras regiones de España para desprenderse de la etiqueta local, "nuestro mensaje es común a todas las regiones que pierden población, infraestructuras, servicios, oficinas bancarias, colegios y claro, renta per cápita".¿Cómo será esta nueva voz política?El nombre –Jaén Merece Más– aún no es definitivo, ya que en toda España, colectivos como este están debatiendo su incursión en la política para luchar por su territorio, es la revuelta de la España Vaciada que está bajo el paraguas y la experiencia de Teruel Existe.Las plataformas evidencian una dinámica generalizada que centraliza las inversiones y el desarrollo en determinadas regiones en detrimento de otras: además de Jaén Merece Más tenemos, entre muchas otras, emergen Soria Ya, León Ruge, Cáceres Se Mueve, Cuenca Ahora, Ávila Resiste.La Revuelta de la España que no tiene platós, ni lobbies empresariales ni infraestructuras quiere evitar etiquetas regionalistas y rompedoras: "no queremos más que lo que es justo, no venimos a pedir extravagancias, simplemente exigimos que lo que hay sobre el papel se cumpla, como vemos con el Plan de Infraestructuras y Vivienda del Gobierno (PITVI) Que se ejecute, que no se quede en meras promesas electorales como suele pasar".Volviendo a la contraposición de una España de dos velocidades o realidades, con el catalán –blindado en el presupuesto para el Audiovisual– y las protestas que saca hoy a muchos andaluces a la calle, Saz apunta que "en la España Vaciada ni siquiera tenemos cobertura 5G para poder conectarnos a internet, mientras que otros se garantizan su idioma en Netflix. Solo pedimos justicia".La propuesta de Teruel Existe viene a señalar que la concentración de productividad e inversión en Madrid, Barcelona o el corredor del Mediterráneo acaba por desactivar al resto de las regiones, "a la larga, es un modelo insostenible".Pero, más allá de la reivindicación territorial y redistributiva, ¿qué pasará con todas estas herramientas políticas cuando toque hablar del aborto, por ejemplo?, ¿cómo respiran ideológicamente estas nuevas organizaciones?Sobre cuestiones ideológicas, como por ejemplo la ley del aborto, aún no se mojan, "es pronto para llegar a esos debates, aún estamos organizándonos como herramienta política", explica Saz.Una apuesta inclasificableHasta ahora, la aparición de esta nueva dinámica política está relacionada con reivindicaciones regionalistas, similares a las nacionalistas, o estableciendo similitudes con el nacimiento de Podemos, el 15M rural se le ha llegado a llamar."Nos etiquetan como si fuéramos reinos de taifas, porque somos incómodos y porque podemos modificar la dinámica política de dos bloques. Términos como izquierda–derecha o progre–conservador son del siglo pasado. Ya se verá qué pasa con cuestiones como el aborto cuando toque negociar, la prioridad ahora es un país más justo y equilibrado", confiesa Afán desde Jaén.Se impone el ejemplo de Teruel Existe, que nació en 1999 como asociación y hoy es un actor político con dos sillones en el Senado y una en el Parlamento. La Ley Electoral permite que las regiones más despobladas tengan, proporcionalmente, más presencia en los órganos decisores.El sistema electoral establece, por ejemplo que, para los 350 diputados del Congreso, habrá dos diputados fijos por provincia –dos para Ceuta y Melilla– y los 248 restantes se reparten en función de la población. Por eso, las provincias menos pobladas cuentan con más representación proporcional.Jaén es una de las provincias andaluzas que más población perderá, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía con hasta 100.000 habitantes menos en sus peores previsiones para 2040. Esto contribuye al debate sobre la representación política sobredimensionada en el Senado o Parlamento.'No más representantes que se olvidan de la provincia cuando llegan a Madrid' es uno de los lemas de la España Vaciada, que recuerda que "el sistema electoral no es lo que funciona mal, funcionan más las políticas territoriales".

https://mundo.sputniknews.com/20211015/la-espana-vaciada-reclama-su-cuota-de-poder-1117169106.html

andalucía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

andalucía, 📝 reportajes, presupuesto