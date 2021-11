https://mundo.sputniknews.com/20211124/la-embajada-de-argentina-en-moscu-celebra-la-noche-de-tango-argentino-1118607491.html

La Embajada de Argentina en Moscú celebra la Noche de Tango Argentino

La Embajada de Argentina en Moscú celebra la Noche de Tango Argentino

MOSCÚ (Sputnik) — La Noche de Tango Argentino se celebra este miércoles en Moscú, organizada por la Embajada de Argentina y el restaurante PESH, con el... 24.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

rusia

🎭 arte y cultura

argentina

tango

embajada de la república argentina en moscú

"Hoy celebramos el Día Argentino (...). Es una celebración de las relaciones amistosas excelentes que tiene Argentina con la Federación de Rusia", dijo a la agencia de noticias Sputnik el embajador argentino en Moscú, Eduardo Antonio Zuain.El evento se lleva a cabo en el restaurante moscovita PESHI, ubicado en el centro de la capital rusa, cerca del Kremlin.Explicó que ahora Moscú vive "un buen momento en términos de la pandemia" del COVID-19 y la misión diplomática argentina desea aprovecharlo."Estamos en pleno verano [austral], al contrario de acá, nos interesaría también promover el país en esa clave, promover un mayor turismo", añadió el diplomático.Además de la gastronomía de Argentina, los visitantes del evento también podrán disfrutar de la música y ritmos típicos del país en la actuación de una pareja de bailarines de tango.Hablando del tango, Zuain subrayó que aunque no es la única danza de su país, se trata de la "nave insignia" de la cultura argentina, un "fenómeno mundial", ya que Argentina "es conocida en todo el mundo" por este baile.El embajador relató que asistió a la preclasificación para el Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires en Moscú.Agregó que en el caso del tango se trata de un elemento cultural de identidad argentina."Las otras músicas [de Argentina] también, pero no tienen la misma promoción y tampoco no tienen la misma influencia", explicó el jefe de la misión diplomática argentina.En este contexto, mencionó que más de una edición del Festival Internacional de Tango, las ganaron no parejas argentinas sino parejas de otros países, incluida Rusia.Preguntado, a qué se debe tanta popularidad de este baile en Rusia en particular y en el resto del mundo en general, Zuain opinó que esto "tiene que ver con la música"."Pero también con la sensualidad. Es una danza muy sensual", expresó.

