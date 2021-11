https://mundo.sputniknews.com/20211124/expremier-de-peru-cree-que-dinero-en-oficina-de-exsecretario-presidencial-genera-sospechas-1118611766.html

Expremier de Perú cree que dinero en oficina de exsecretario presidencial genera sospechas

Expremier de Perú cree que dinero en oficina de exsecretario presidencial genera sospechas

LIMA (Sputnik) — El ex primer ministro de Perú, Guido Bellido, calificó como sospechoso el hallazgo hecho por la Fiscalía de 20.000 dólares en el baño de la... 24.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-24T20:25+0000

2021-11-24T20:25+0000

2021-11-24T20:25+0000

américa latina

perú

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108536/07/1085360734_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8245635fa76026f5b4a779ae735388f0.jpg

Bellido, quien es también congresista oficialista de Perú Libre (izquierda), fue primer ministro del presidente Castillo hasta el 6 de octubre cuando fue retirado del cargo luego de una gestión caracterizada por enfrentamientos frontales con la oposición y por contradecir al mandatario en asuntos de políticas públicas.El ex primer ministro dijo que el partido de Gobierno ha cometido "acciones radicales" en política, pero que no ha incurrido en actos de corrupción como los que pareciera haber detrás del hallazgo del dinero en la oficina del ex secretario presidencial.El 23 de noviembre, la fiscalía anticorrupción halló 20.000 dólares en efectivo, propiedad del ex secretario presidencial Bruno Pacheco, en el interior del baño de su oficina en Palacio de Gobierno de Lima, todo en el marco de las investigaciones que se le siguen por el presunto delito de tráfico de influencias tras supuestamente haber presionado para que asciendan irregularmente a altos mando militares.Pacheco dijo a los fiscales que ese dinero es producto de sus ahorros y de su sueldo como secretario del presidente, sin explicar la razón por la cual lo guarda en el baño de su oficina y no en su domicilio o en una cuenta bancaria.Luego de la denuncia por los ascensos militares, Pacheco renunció a su cargo la semana pasada, siendo aceptada su dimisión este miércoles por el presidente Pedro Castillo.

https://mundo.sputniknews.com/20211123/objetivo-tenaz-primer-pedido-de-destitucion-presidencial-en-peru-1118573832.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, pedro castillo