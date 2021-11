https://mundo.sputniknews.com/20211124/espana-tuvo-su-vietnam-le-cayo-en-gracia-un-terreno-por-apoyar-a-francia-en-su-invasion-1118553040.html

España tuvo su Vietnam: le cayó en gracia un terreno por apoyar a Francia en su invasión

España tuvo su Vietnam: le cayó en gracia un terreno por apoyar a Francia en su invasión

El espacio conforma en la actualidad un parque de Ciudad Ho Chi Minh y fue cedido por Francia a la Corona española como agradecimiento a su colaboración en las...

Las posesiones de España en el sudeste asiático no se redujeron únicamente a las islas Filipinas y, por minúsculo que fuera, oficialmente también incluyó un terreno ubicado en el centro de la antigua Saigón, la actual Ciudad Ho Chi Minh, fruto de las acciones militares de conquista emprendidas junto con Francia a mediados del siglo XIX. En la actualidad, ese terreno es un parque público.Entre 1858 y 1862 el país ibérico participó en la conquista de Indochina inducido por Francia. En concreto, durante la época isabelina el presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell, resolvió apoyar a las tropas de Napoleón III en una expedición de castigo en Annam, en la costa central de lo que hoy es la República Socialista de Vietnam. El gobernante de la región, el emperador Tu Duc, había ordenado en 1857 la ejecución de misioneros europeos de fe católica por entrometerse en la vida política local, y entre ellos figuraba el vicario apostólico de la región de Tonkin, el obispo José María Díaz, que fue decapitado.Con el pretexto de vengar estas muertes y evitar que se produjeran más, España se apuntó a una campaña militar que se prolongó durante cuatro años y que también buscaba aumentar la influencia francesa en la zona. La decisión de embarcarse en tal acción se produjo en un momento en que la economía española estaba muy dañada en la península a causa de las guerras carlistas y por el coste de combatir la piratería en el mar de Filipinas y de contener a los guerrilleros independentistas en Cuba.A la guerra en IndochinaEspaña integró el cuerpo expedicionario hispanofrancés de castigo con un contingente de 1.500 soldados, en su mayoría filipinos, y que conformaron casi la mitad del total de las tropas movilizadas. Al igual que le pasó al ejército invasor estadounidense un siglo después, los elementos de la jungla sudasiática hicieron mella en los militares. El calor reinante, las emboscadas y las enfermedades tropicales se cobraron la vida de un millar de franceses y españoles.Los gobernantes en Madrid se fueron desentendiendo paulatinamente de la contienda, por lo que los objetivos de la misma los terminó de perfilar Francia. Tras el bombardeo en 1858 de Vung Tau y los accesos fluviales de la antigua Saigón, procedieron a la toma de esta última. La ciudad cayó al año siguiente y el ejército de Tu Duc ya no la pudo recuperar. En 1862, caída también la Conchinchina, se firmó un tratado de paz por el que tres provincias del sur del Vietnam actual pasaron a manos francesas, que más adelante extendió su dominio por toda Indochina (Camboya, Laos y Vietnam).El botín españolLa presencia española en la firma de este tratado fue testimonial y los trofeos reservados para el Reino de Isabel II no fueron tan jugosos: una indemnización económica, algunos derechos comerciales y un terreno de 4.000 metros cuadrados en Saigón.El espacio estaba situado en el centro de la ciudad, pero nunca concitó la atención de los gobiernos de la Restauración Borbónica, que no se ocuparon de su mantenimiento ni pergeñaron proyecto alguno para un lugar que sufrió abandono hasta que los franceses tomaron su posesión en 1922 y lo convirtieron en un jardín público. En la actualidad es el parque Bach Tung Diep, lugar de tránsito para turistas, dado que está situado frente a un museo histórico que exhibe armamento estadounidense capturado y muy cerca de la Ópera de la ciudad, del Hotel Continental y del mercado de Ben Thanh.No existe señal o indicación alguna sobre el pasado del parque Bach Tung Diep, que se distingue por su frondosidad, gobernada por un imponente árbol baniano en el centro. Hay una estatua dedicada a Tran Van On, un estudiante asesinado en 1950 por la policía colonial durante una manifestación por la independencia. Los rastros de la presencia española en Indochina son más notorios en Da Nang, en el centro de Vietnam. Allí se ubica un pequeño cementerio francoespañol donde están sepultados decenas de soldados franceses y donde se hallan, casi ocultas entre la maleza, las tumbas de 32 militares españoles que los apoyaron.

