El nuevo Gabinete de Alemania seguirá la política de la UE respecto a Rusia

El nuevo Gabinete de Alemania seguirá la política de la UE respecto a Rusia

BERLÍN (Sputnik) — Alemania se atendrá a la política común de la Unión Europea respecto a Rusia, se desprende del acuerdo de coalición alcanzado este... 24.11.2021

"Respetamos los intereses de nuestros vecinos, especialmente de nuestros socios de Europa Central y Oriental. Tendremos presente las diferentes visiones de las amenazas y nos centraremos en la política coherente y común de la UE respecto a Rusia", dice el documento divulgado por medios, que enumera todos los aspectos de la línea política del nuevo Gabinete.En particular, los partidos llamaron a Moscú a cesar sus "intentos de desestabilizar a Ucrania" y la "anexión ilegal de Crimea". Se destaca que Alemania seguirá su compromiso con la solución del conflicto en Donbás a base de los Acuerdos de Minsk, lo cual es una de las condiciones para el levantamiento de sanciones contra Rusia.Al mismo tiempo, la coalición expresó la voluntad de estrechar la cooperación con Moscú en los ámbitos como el medio ambiente y la salud. Además, se manifestó a favor de abolir visados entre los dos países para ciertas categorías de personas, "por ejemplo para los jóvenes menores de 25 años".El acuerdo, aunque subraya la "insustituibilidad" del gas para Alemania en el periodo de transición verde, no hace referencia alguna al proyecto Nord Stream 2, gasoducto para engrosar las exportaciones del combustible azul de Rusia a Europa.En cuanto a Bielorrusia, el nuevo Gabinete advirtió que procurará extender las sanciones vigentes de la UE contra Minsk si "el régimen" de Alexandr Lukashenko no cambia del rumbo político.Las elecciones del 26 de septiembre en Alemania marcaron el fin de los 16 años de Gobierno de Angela Merkel y relegan al segundo lugar a la hasta ahora gobernante coalición de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU).El SPD logró el 25,7% de los apoyos en las urnas y se aseguró 206 de los 735 escaños en el vigésimo Bundestag, frente a los 196 de la CDU/CSU. La facción de Los Verdes estará formada por 118 representantes, y el FDP por 92.El pasado mes de octubre el SPD, el FDP y Los Verdes acordaron empezar las negociaciones para la formación de la coalición gobernante.Centro de gestión de la pandemiaEl nuevo Gobierno alemán planea crear dentro de la Cancillería un centro de gestión de crisis para hacer frente a la situación del coronavirus, comunicó el candidato a canciller alemán, Olaf Scholz."El Gobierno federal iniciará [la creación de] un centro permanente de crisis de la República y de los estados federales dentro de la Cancillería", dijo Scholz en la presentación del programa del futuro Gobierno socialdemócrata.Este centro, indicó, se encargará de "monitorear la situación y analizar la implementación de las decisiones".Según Scholz, también se creará un grupo de expertos en la Cancillería Federal, el que informará periódicamente al Gobierno sobre la evolución de la situación epidemiológica.El político añadió que el nuevo Gobierno alemán tiene la intención de promover la campaña de inmunización contra el COVID-19, incluida la activación de los equipos móviles de vacunación.El Gobierno de la canciller saliente Angela Merkel estableció un centro de crisis para gestionar la situación del coronavirus a inicios de la pandemia, pero el papel fundamental en la lucha contra el COVID-19 en Alemania lo han desempeñado otros organismos, como el Instituto Robert Koch, los ministerios federales y regionales de Salud, las oficinas de Cancillerías y los primeros ministros regionales.Los expertos alemanes criticaron a las autoridades por la ausencia de un centro de crisis federal permanente.

