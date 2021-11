https://mundo.sputniknews.com/20211124/el-humanismo-de-occidente-una-mascara-que-se-cae-a-pedazos-1118603312.html

El 'humanismo' de Occidente, una máscara que se cae a pedazos

El 'humanismo' de Occidente, una máscara que se cae a pedazos

La Unión Europea, hundida en problemas de toda índole culpa a los demás de sus propios errores. El 'humanismo' de Occidente, una máscara que se cae a pedazos... 24.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-24T17:30+0000

2021-11-24T17:30+0000

2021-11-24T17:30+0000

octavo mandamiento

polonia

ue

bielorrusia

andalucía

migrantes

manifestación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1118603287_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_e60a5a8a724b2c64ba6bdfc33cb99063.png

El 'humanismo' de Occidente, una máscara que se cae a pedazos El 'humanismo' de Occidente, una máscara que se cae a pedazos

¿Humanismo europeo?Cada vez más evidencias apuntan a que el supuesto humanismo y el supuesto apego de la Unión Europea [UE] a los derechos humanos no es más que un fake, una máscara que se le cae a pedazos.Así, en España, el accionar de la Policía contra los trabajadores del sector del metal que salieron a las calles en el sur del país para reclamar mejores salarios y condiciones laborales, es una muestra contundente de ello. Los acontecimientos se desarrollaron en la región de Andalucía, donde según cálculos de los sindicatos, unas 5.000 personas se manifestaron este martes por el centro de Cádiz.La marcha transcurrió de forma pacífica hasta que las fuerzas del orden cargaron contra los manifestantes disparando pelotas de goma y gases lacrimógenos. Para más INRI, los agentes antidisturbios recurrieron a una tanqueta para disolver la protesta. Se trata de un Blindado Medio sobre Ruedas que pertenece al Ejército de Tierra, cuyo paso por la ciudad fue captado por numerosos testigos, provocando el shock en mucha gente.La actuación del Ministerio del Interior está siendo muy criticada por parte de los sindicatos y autoridades locales, sobre todo tras la decisión de desplegar la tanqueta para aplacar la protesta. Además, el uso del blindado generó reproches a nivel interno en el Gobierno central, llevando a la formación Unidas Podemos a trasladar su malestar a sus socios del Partido Socialista, y más concretamente, al Ministerio del Interior.Otra muestra del 'humanismo a la europea' lo está exhibiendo Polonia, país que participó en aventuras militares occidentales, como la invasión de Irak, y ante la llegada de refugiados de los países destruidos por EEUU y sus aliados, responde a quienes buscan entrar en su territorio con cañones de agua y gas lacrimógeno. Todo ello contra unas personas que viven en campamentos improvisados en condiciones cada vez más extremas y con temperaturas bajo cero.La Unión Europea se lava las manosEs el único enfoque aceptable en Europa por la crisis de refugiados desatada en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, es de Minsk, al afirmar que instrumentaliza esta crisis migratoria y la utiliza como un "ataque híbrido" contra Europa en respuesta a las sanciones occidentales impuestas contra Bielorrusia.Mientras que, en realidad, las autoridades bielorrusas junto a la Cruz Roja y voluntarios, hacen todo lo posible para ayudar a los migrantes de aguantar las dificultades que no faltan: les dan a comer, les entregan ropa y calzado, les prestan asistencia médica. Más de mil migrantes se encuentran alojados en el Centro de Transporte y Logística del servicio fronterizo, un recinto de dos mil metros cuadrados, donde las temperaturas se mantienen a un nivel de 16-20 grados.Y aun así, Bielorrusia tiene toda la culpa por la crisis migratoria que se ha convertido en un dolor de cabeza para Europa.La pandemia deja al desnudo un error letal con el campo españolEl haber permitido una España vaciada, donde la producción alimentaria local no se enfocó como un asunto de seguridad nacional, sino que se apostó en muchos casos por importar desde terceros países, es una "barbaridad" que siguen cometiendo "unos políticos que tienen una cabeza bastante dura", creando un "riesgo de desabastecimiento".Lo denunció en entrevista con Sputnik el portavoz de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura [UAGE], Luis Cortés, al acusar a las autoridades del país de estar "jugando con fuego" en unas circunstancias en las que la pandemia ha golpeado las cadenas de suministro globales, al tiempo que durante muchos años se restaba importancia a los agricultores y ganaderos nacionales.Mientras el mundo está al borde de una aguda crisis de hambruna, tal y como alertan organismos y líderes internacionales, las autoridades españoles parecen seguir ignorando los reclamos del campo, que atraviesa "una situación crítica" en estos momentos, fruto de la impactante subida de los precios de bienes como "el gasóleo, los fertilizantes, los fitosanitarios", o la electricidad que se encareció casi el 300%, indicó.Refiriéndose a la crisis energética, se mostró crítico con que, en medio de esta situación, se estén creando obstáculos para la llegada de gas ruso, lo cual podría aliviar el problema, como también se despreció los intereses del campo español al imponerse sanciones contra Rusia, con lo cual los productores comunitarios perdieron el acceso a su mercado alimentario.España entregó a Marruecos a un activista defensor de la causa saharauiEspaña extraditó a Marruecos a Faysal Bahloul, un activista saharaui conocido por su abierta oposición al gobierno marroquí. Activistas han criticado esta entrega. Entre quienes han denunciado esta situación está Taleb Akisalem, defensor de la causa saharaui.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

polonia

bielorrusia

andalucía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonia, ue, bielorrusia, andalucía, migrantes, manifestación, аудио