El Gobierno de Moldavia asignará fondos a Moldovagaz para que pague la deuda a Gazprom

CHISINAU (Sputnik) — El Gobierno de Moldavia aprobará el 25 de noviembre una decisión para aportar fondos a la empresa energética Moldovagaz para que pague la... 24.11.2021, Sputnik Mundo

"Por decisión de la Comisión de Situaciones de Emergencia, se asignaron del presupuesto 1.700 millones de dólares, 1.400 millones de dólares de los cuales se entregarán a Moldovagaz; el Parlamento de Moldavia aprobará esta decisión el jueves [el 25 de noviembre] en la lectura final", dijo en una rueda de prensa.Spinu añadió que Moldavia lamenta la posición de Gazprom, pero recordó que había advertido al gigante gasístico ruso sobre los problemas con pagos porque las normas de la legislación nacional no le permiten asignar los fondos de modo acelerado."El Parlamento aprobó la semana pasada la asignación de fondos a Moldovagaz en la primera lectura, deben pasar diez días antes de la segunda lectura, el Parlamento acordó considerar esta cuestión en siete días", indicó el vice primer ministro moldavo.En este contexto, Spinu añadió que Moldavia enviará a Gazprom una carta con notificaciones sobre las acciones del Gabinete de ministros y pidió más tiempo para asignar los fondos necesarios de forma legal.Más tarde, Spinu declaró al canal Publika TV que espera comunicarse el 24 de noviembre con el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, para explicarle las acciones del Gobierno moldavo.Agregó que se enteró de la postura de Gazprom por la prensa y destacó que durante su última conversación con Miller que mantuvo el 22 de noviembre, el jefe de Gazprom no mencionó nada de los planes de su empresa de cesar los suministros de gas a Moldavia si no recibe el pago acordado dentro de 48 horas.MoldovaGaz debía realizar el pago acordado el 22 de noviembre.El mismo día, Serguéi Kupriyánov, representante de Gazprom, declaró que el gigante gasístico le había notificado a Moldovagaz que dentro de 48 horas cesarían los suministros de gas ruso a Moldavia, si no recibe el pago adeudado.La rusa Gazprom y la moldava Moldovagaz acordaron la prórroga por cinco años más del contrato de suministro del gas ruso a Moldavia, ya que el acuerdo anterior entre Moldavia y el gigante gasístico ruso, firmado en 2008, venció el pasado 30 de septiembre.La empresa rusa accedió a continuar las entregas de gas a Moldavia hasta finales de octubre a 790 dólares por 1.000 metros cúbicos, un precio inferior a las cotizaciones en el TTF holandés.La compañía Moldovagaz informó el pasado 6 de octubre que el consumo de gas en la República sobrepasa provisionalmente su suministro desde Rusia, lo cual podría provocar a su vez problemas con la generación de la energía eléctrica.En el país se decretó un estado de alarma energética, como paso previo hacia la probable declaración de la situación de emergencia.

