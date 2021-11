https://mundo.sputniknews.com/20211124/diputada-venezolana-eeuu-ha-sido-el-gran-derrotado-en-los-comicios-regionales-1118620232.html

Diputada venezolana: "EEUU ha sido el gran derrotado en los comicios regionales"

Diputada venezolana: "EEUU ha sido el gran derrotado en los comicios regionales"

La vicepresidenta de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional venezolana, Ilenia Medina, analizó las elecciones regionales y municipales del... 24.11.2021

La diputada Ilenia Medina es una dirigente con una larga trayectoria política y diplomática de carrera, que sirvió casi una década como representante de su país tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA) como en la Organización de Naciones Unidas (ONU).Hoy está al frente del partido Patria Para Todos (PPT), una de las organizaciones que conforman el Gran Polo Patriótico, la alianza de partidos políticos chavistas que junto con el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) logró una contundente victoria en los comicios regionales y municipales del pasado domingo 21 de noviembre.La diputada analizó en entrevista con Sputnik los resultados de las elecciones, y aseguró que un buen balance debe partir por mencionar algunos logros de la revolución bolivariana tras años de un "asedio criminal y un bloqueo que afectó el 99% de los ingresos del país".Medina señaló como un logro "propio del récord Guinness" la respuesta de Venezuela a la pandemia, "porque, justamente, uno de los objetivos de la agresión de EEUU fue el sistema de salud, donde nos secuestraron todos los recursos para hacer frente al COVID-19, y sin embargo fuimos muy bien calificados por la Organización Mundial de la Salud, que colocó a Venezuela entre las mejores gestiones del continente para enfrentar la pandemia"."Por eso decimos que EEUU ha sido el gran derrotado en los comicios regionales del domingo, porque la política de agresión que ha desplegado desde 2015 con [Barack] Obama, no logró impedir que nuestro pueblo salga a votar por los candidatos del chavismo, dando otra muestra de heroísmo frente al asedio y el bloqueo. EEUU tiene que revisarse, se les han mellado sus armas y va a llegar un día en que seremos inmunes. Porque el domingo, sin duda, hemos salido fortalecidos", afirmó la parlamentaria.Hegemonía territorial y reflexiónUno de los elementos que favoreció a las fuerzas del oficialismo fue la división en las agrupaciones de la oposición, que no lograron unificar un mensaje respecto de si se debía acudir a votar o no.Sin embargo, en el PPT se cree que debe evaluarse el nivel de participación del pueblo chavista, que registró una merma el domingo 21 y se ubicó por debajo de las opciones opositoras en el número total de votos.La dirigente del PPT considera que debe avanzarse en una indexación salarial para contrarrestar el impacto del ataque a la moneda en los bolsillos de los trabajadores."Nosotros desde el PPT creemos en la indexación salarial, creemos que es posible y, por supuesto, necesaria. Y creemos que debemos ser más efectivos para convencer al Gobierno de implementar medidas en ese sentido".El chavismo "en la encrucijada"Medina también menciona otros elementos que pudieron haber abonado a la disminución de los votos en las filas chavistas, como por ejemplo el deterioro de los servicios públicos, en un contexto de caída brutal de ingresos, y la ineficiencia en la gestión de los Gobiernos locales, aspectos que inciden decisivamente en este tipo de elecciones."El lema de nuestra campaña fue Contra el bloqueo, más eficiencia. Porque eso nos permitía a nosotros explicarle a la gente que las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo gringo trajeron graves consecuencias para el país y tienen responsables. Sin embargo, a esos mismos responsables se les permitió, en el marco del diálogo, participar de los comicios y fueron perdonados a pesar de recurrir una y otra vez a la violencia. Eso ha generado también malestar en el chavismo".Para la dirigente del PPT, el chavismo está en una encrucijada, de la que "se sale con mayores niveles de conciencia, mayor eficiencia en la gestión pública y más participación popular".El informe de la UE "nos importa un bledo"La diputada y diplomática venezolana se entrevistó con Sputnik luego de la presentación del tan esperado informe preliminar de la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea.La jefa de la misión, Isabel Santos, pese a remarcar en la presentación "persistentes deficiencias estructurales", destacó que "mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores".Para la parlamentaria venezolana, es poco lo que se puede esperar de la Unión Europea, y "sería vergonzoso que quieran desmeritar un proceso electoral, cuando ellos tienen una persona con una corona mandando siglos tras siglos sin que nadie la haya elegido".En relación a las conclusiones preliminares de la UE, que en general se desmarcan de la posición trazada horas antes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el sentido de que en las elecciones "la voluntad popular no había sido respetada", la diputada Ilenia Medina aseguró:"Ahora la UE trata de retirarse, de guardar un poco las armas, porque al final tiene que rendirse ante la disposición de este pueblo a ser libre. Nosotros estamos dando lecciones de dignidad y no tenemos que agradecerles nada a ellos. Hemos sido amplios al invitarlos, pero su informe nos importa un bledo. Nosotros vamos a seguir adelante"concluyó.

