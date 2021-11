Caravanas migrantes reciben desconcertadas oferta de traslados del Gobierno de México

https://mundo.sputniknews.com/20211124/caravanas-migrantes-reciben-desconcertadas-oferta-de-traslados-del-gobierno-de-mexico-1118579084.html

El mismo día de una Cumbre de América del Norte, el 18 noviembre, una nueva caravana de unos 2.000 migrantes de 14 países, la mayoría haitianos, centroamericanos y venezolanos, partió de Tapachula y se encuentra esta fecha en Mapastepec, Chiapas, a unos 100 kilómetros de esa ciudad fronteriza con Guatemala."El problema migratorio está en el centro de las discusiones internacionales, como en la pasada Cumbre de Norteamérica la semana pasada, pero nos sigue preocupando la posibilidad de que el Gobierno de EEUU considere de nuevo enviar a las personas solicitantes de asilo a esperar la respuesta en territorio mexicano, sería una irresponsabilidad", dijo la defensora.La oferta del INM llegó a los migrantes de manera extraoficial, con la intención de abrir un listado de personas que quieran ser trasladadas a otros estados, con una decena de distintos destinos.La primera caravana que partió el 23 de octubre alcanzó la localizad Cruz de Milagro, Veracruz, cerca del puerto petrolero de Coatzacoalcos, en las costas del Golfo de México.Pero ese grupo llegó mermado, y quedan unas 1.200 personas luego de varias deportaciones, incidentes de violencia donde han muerto al menos cuatro extranjeros, y la entrega de 800 visas humanitarias con las que fueron regresados a la frontera sur.Vertiz dijo que la población de esas dos caravanas "pone en riesgo su seguridad marchando por falta de respuesta eficaz y eficiente", tanto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) como del INM.Atender causas es insuficienteVertiz considera que es un gran avance la intención de México y EEUU de atender la causas de la migración, con programas sociales que llegarían a unas 540.000 personas en pobreza extrema en zonas afectadas por la violencia del crimen en Centroamérica."Pero seguimos insistiendo en que la narrativa que aborda la crisis migratoria para hacerla ordenada, segura y regular, en la práctica no tiene ninguna de esas tres características", reprocha.La especialista que ha recorrido durante más de una década las rutas de la migración por territorio mexicano, dijo que la Cumbre de Norteamérica "volvió a utilizar la misma narrativa mexicana de invertir en países de origen, con una perspectiva muy económica del problema, sin atender la grave violencia generalizadas y la responsabilidad de los Estados".Cuando los países de Norteamérica quieren dar un giro a la política migratoria, "se requieren medidas de integración y de respeto a los derechos de migrantes en distintos contextos, que supere la retórica. A los Gobiernos les toca asumir la responsabilidad para tramitar y garantizar el derecho al refugio y al asilo", subrayó.Tras el anuncio del INM sobre el traslado desde Tapachula a otras ciudades para terminar los trámites, "cientos de personas pasaron la noche en situación de calle, después de que su traslado no se resolviera", dijo el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.Vertiz señala que las escenas de personas esperando un desenlace para sus vidas en las fronteras norte y sur de México "son desgarradoras, con niñas y niños en condición de calle, sin derechos fundamentales, como alimentación, educación y vivienda digna".La experta señala que las ofertas de visas humanitarias "es un paliativo y no es una concesión de buena voluntad, porque hay un total incumplimiento del Gobierno con su propio marco normativo, establecido en las leyes sobre refugio y asilo".En efecto, una visa humanitaria es "una media cautelar de emergencia, aplicada mientras se definen respuestas las solicitudes de asilo y refugio a personas en condición de abandono que violenta su seguridad y dignidad".México interceptó y deportó a casi 200.000 migrantes indocumentados entre enero y octubre, casi el triple que en el año pasado, cuando detuvo a casi 75.000, según cifras de la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior de la que depende el INM.La Comar ha recibido más de 45.000 solicitantes de refugio de personas procedentes de Haití, casi diez veces las más de 5.000 peticiones de todo 2019.

